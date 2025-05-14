Boston Celtics'in yıldız ismi Jayson Tatum, sağ aşil tendonunun yırtılması nedeniyle ameliyat oldu.



Takımdan yapılan resmi açıklamaya göre, Tatum'ın sahalara dönüş tarihi henüz netleşmedi ancak oyuncunun tamamen iyileşmesi bekleniyor.



27 yaşındaki yıldız, Pazartesi gecesi New York Knicks'e karşı oynanan Doğu Konferansı yarı final serisinin 4. maçının son dakikalarında, temassız bir pozisyonda sakatlanarak oyunu terk etmişti. Sakatlığın ciddiyeti nedeniyle takım personelinin yardımıyla sahayı terk etti.



Tatum, sakatlık yaşadığı maçı 40 dakikada 42 sayıyla tamamlamıştı. Son şampiyon Celtics, seride 3-1 geriye düştü.



NBA'e 2017 yılında adım atan Tatum, o günden bu yana ligde en fazla maça çıkan oyuncu konumunda (706 maç). Celtics'in son iki play-off döneminde toplam sayı, ribaund ve asist liderliğini yapan Tatum, bu süreçte 2024 NBA şampiyonluğuna da ulaşmıştı.



6'8" (2.03 m) boyundaki forvet, son üç sezonda All-NBA birinci takımına seçilirken, bu yıl da büyük olasılıkla bu onuru bir kez daha elde edecek. Altı kez All-Star olan yıldız oyuncunun kariyer ortalamaları 23.6 sayı, 7.3 ribaund, 3.8 asist ve 1.1 top çalma şeklinde.



