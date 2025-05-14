Shakhtar Donetsk'ten 40 milyon euro'ya ret!

Shakhtar Donetsk, Georgiy Sudakov için gelen önemli bir teklifi kabul etmedi.



Relevo'da yer alan habere göre, Napoli, 22 yaşındaki futbolcu için Shakhtar Donetsk'in kapısını çaldı.



Napoli'nin Ukraynalı futbolcu için 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus teklif ettiği belirtildi. Shakhtar Donetsk ise kulübün beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle bu teklifi geri çevirdi.



Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Sudakov'un Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



Shakhtar Donetsk forması altında bu sezon 35 maçta sahaya çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 13 gol attı ve 6 asist yaptı.



