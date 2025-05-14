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Fenerbahçe'de imza kampanyası hız kesmiyor!

Fenerbahçe'de seçim isteyenlerin başlattığı imza kampanyası, derneklerin ve eski yöneticilerin desteğiyle büyük bir organizasyona dönüştü. İmzalar hızla toplanırken, kulüpte seçim rüzgarı esmeye başladı.

calendar 14 Mayıs 2025 10:41
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de imza kampanyası hız kesmiyor!
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Fenerbahçe'de son günlerde dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor.

Başkan Ali Koç'un görevi bırakmasını isteyen üyeler, kulübü olağanüstü seçimli genel kurula götürmek için imza kampanyası başlattı.

Kampanya giderek büyürken, bazı eski yöneticiler de adaylık hazırlıklarına başladı.

KUTLUALP, ADAYLIĞINI DUYURDU

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, seçimli genel kurul kararı alınması durumunda başkanlığa aday olacağını açıkladı. Kutlualp, mevcut yönetime kongreye gitme çağrısında da bulundu.

MAHMUT USLU, ADAYLIĞINI AÇIKLAYABİLİR

Aziz Yıldırım döneminin önemli isimlerinden Mahmut Uslu'nun da adaylık için hazırlandığı iddia ediliyor. Uslu'nun perşembe günü düzenleyeceği bir basın toplantısıyla başkan adaylığını resmen duyurması bekleniyor.

ALİ KOÇ, SEÇİM KARARINA SICAK BAKMIYOR

Başkan Ali Koç ise yakın zamanda yaptığı açıklamalarda görev süresini tamamlamak istediğini belirtmiş ve olağanüstü seçime gitmeyi düşünmediğini açıkça ifade etmişti. Bu açıklamaların ardından, bazı üyeler harekete geçerek noter onaylı imza toplama sürecini başlattı.

Kulüp tüzüğüne göre olağanüstü genel kurulun toplanabilmesi için yaklaşık 10 bin geçerli üye imzasına ihtiyaç duyuluyor. Fenerbahçe'nin toplam üye sayısı ise yaklaşık 50 bin.

İMZA KAMPANYASI GENİŞLİYOR

İlk başta bireysel girişimlerle başlayan imza kampanyası, kısa sürede organize bir harekete dönüştü. Eski yöneticiler ve bazı taraftar derneklerinin desteğiyle kampanya daha da genişledi. Kulüp yönetimi imza sayısının düşük olduğunu savunurken, muhalif kanat gerekli sayıya ulaşılacağından emin.

NOTER MASRAFLARI İÇİN ORGANİZASYON

İmza sürecinde en çok dikkat çeken konulardan biri de noter ücretleri oldu. Bu masrafların üyeler tarafından karşılanmaması için gönüllüler devreye girdi ve çeşitli bölgelerde noter ücretlerini karşılayan merkezler oluşturuldu. Bu sayede imza vermek isteyen üyelerin sayısının arttığı belirtiliyor.

ALİ KOÇ'TAN NET MESAJ: "SAYGI DUYUYORUM"

Başkan Ali Koç ise başlatılan imza kampanyasına ve kendisine yöneltilen istifa sorusuna, "İstifa etmeyi doğru bulmuyorum. İmza kampanyası demokratik haktır, saygı duyuyorum. Yerine gelirse, seçime gidilir! Bu anlattıklarımdan sonra camiamız bizi onur kırıcı şekilde yollamak isterse, bu da kaderde varmış diyeceğiz. Ne yapacağız başka." şeklinde yanıt vermişti. 

 
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