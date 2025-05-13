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Galatasaray'da 1.5 milyon euro'luk veda: Eyüp Aydın

Galatasaray, Sassuolo ve Augsburg'un ilgilendiği Eyüp Aydın'ın bonservisini 1.5 milyon euro olarak belirledi.

calendar 13 Mayıs 2025 21:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 1.5 milyon euro'luk veda: Eyüp Aydın
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Galatasaray, Avrupa'dan talipleri olan Eyüp Aydın'ın bonservisini belirledi.

20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu ile İtalya'dan Sassuolo ve Almanya'dan Augsburg ilgileniyor.

BEKLENEN BONSERVİS BEDELİ

Rudy Galetti'nin haberine göre, genç oyuncuya olan bu ilginin ardından Galatasaray'ın Eyüp Aydın'ı satmaya hazır olduğu belirtildi. Galatasaray'ın, Eyüp Aydın için bonservis beklentisinin ise 1.5 milyon euro olduğu ifade edildi.

Galatasaray'a transferinden bu yana daha çok rotasyon oyuncusu olarak şans bulan Eyüp Aydın, bu sezon 3 maçta süre buldu ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

20 yaşındaki genç orta saha oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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