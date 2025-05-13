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Uçtu uçtu Sane uçtu!

Bayern Münih, menajer değişikliği sonrası Leroy Sane'nin artan maaş talepleri nedeniyle şaşırdı.

calendar 13 Mayıs 2025 12:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Uçtu uçtu Sane uçtu!
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Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leroy Sane, istediği maaş talebiyle şaşırttı.

Galatasaray'ın da gündeminde olan Sane, Bild'in haberine göre kulübünden 12 milyon Euro yıllık net maaş, 3 milyon Euro bonus ve maç başı ücret talep etti.

ANLAŞMA İHTİMALİ ZOR

Menajerini değiştiren ve Bayern Münih ile arası David Alaba ve Robert Lewandowski'nin bonservissiz ayrılıkları nedeniyle kötü olan Pini Zahavi ile anlaşan Leroy Sane'nin bu şartlar altında Bayern Münih ile yeniden anlaşma ihtimalinin zor olduğu belirtildi.

BAYERN'İN DÜŞÜNDÜĞÜ MAAŞ

Bayern Münih'in yıllık net 10 milyon Euro maaş üstüne çıkmayı düşünmediği, bonus ve maç başı ücretlerinin de bu kadar yüksek olmasına sıcak bakmadığı kaydedildi.

49 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

2020 yazında 49 milyon Euro bonservisle Manchester City'den Bayern Münih'e transfer olan 29 yaşındaki Sane, bu sezon 44 resmi maçta 13 gol atıp 6 asist yaptı. 

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