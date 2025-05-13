Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leroy Sane, istediği maaş talebiyle şaşırttı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Galatasaray'ın da gündeminde olan Sane, Bild'in haberine göre kulübünden 12 milyon Euro yıllık net maaş, 3 milyon Euro bonus ve maç başı ücret talep etti.
ANLAŞMA İHTİMALİ ZOR
Menajerini değiştiren ve Bayern Münih ile arası David Alaba ve Robert Lewandowski'nin bonservissiz ayrılıkları nedeniyle kötü olan Pini Zahavi ile anlaşan Leroy Sane'nin bu şartlar altında Bayern Münih ile yeniden anlaşma ihtimalinin zor olduğu belirtildi.
BAYERN'İN DÜŞÜNDÜĞÜ MAAŞ
Bayern Münih'in yıllık net 10 milyon Euro maaş üstüne çıkmayı düşünmediği, bonus ve maç başı ücretlerinin de bu kadar yüksek olmasına sıcak bakmadığı kaydedildi.
49 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ
2020 yazında 49 milyon Euro bonservisle Manchester City'den Bayern Münih'e transfer olan 29 yaşındaki Sane, bu sezon 44 resmi maçta 13 gol atıp 6 asist yaptı.
Galatasaray'ın da gündeminde olan Sane, Bild'in haberine göre kulübünden 12 milyon Euro yıllık net maaş, 3 milyon Euro bonus ve maç başı ücret talep etti.
ANLAŞMA İHTİMALİ ZOR
Menajerini değiştiren ve Bayern Münih ile arası David Alaba ve Robert Lewandowski'nin bonservissiz ayrılıkları nedeniyle kötü olan Pini Zahavi ile anlaşan Leroy Sane'nin bu şartlar altında Bayern Münih ile yeniden anlaşma ihtimalinin zor olduğu belirtildi.
BAYERN'İN DÜŞÜNDÜĞÜ MAAŞ
Bayern Münih'in yıllık net 10 milyon Euro maaş üstüne çıkmayı düşünmediği, bonus ve maç başı ücretlerinin de bu kadar yüksek olmasına sıcak bakmadığı kaydedildi.
49 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ
2020 yazında 49 milyon Euro bonservisle Manchester City'den Bayern Münih'e transfer olan 29 yaşındaki Sane, bu sezon 44 resmi maçta 13 gol atıp 6 asist yaptı.