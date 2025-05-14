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Mourinho, geleceği için karar aşamasında!

Fenerbahçe'de sezonu şampiyon tamamlayamayan Jose Mourinho'nun, Avrupa ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

calendar 14 Mayıs 2025 08:22 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2025 08:24
Fotoğraf: AA
Mourinho, geleceği için karar aşamasında!
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Fenerbahçe'de tartışılan Jose Mourinho, geleceğini düşünüyor.

İlk yılında sık sık ligin dizayn edildiğinden şikayet etse de sezon ortasında gelen teklifleri şampiyonluk için reddeden Portekizli, hedefi tutturamaması sonrasında diğer seçenekleri masaya aldı.

Kulüpteki yönetim bilinmezliğinin de etkisiyle Mourinho'nun hem Avrupa hem Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

ALİ KOÇ ISRARCI OLMAYACAK

Başkan Ali Koç'un, 'yola devam' kararına rağmen ayrılık isteğinin Mourinho'dan gelmesi halinde ısrarcı olmayacağı belirtiliyor.  [Nefes Gazetesi] 

 
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