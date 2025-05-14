Mourinho, geleceği için karar aşamasında!

Fenerbahçe'de tartışılan Jose Mourinho, geleceğini düşünüyor.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
İlk yılında sık sık ligin dizayn edildiğinden şikayet etse de sezon ortasında gelen teklifleri şampiyonluk için reddeden Portekizli, hedefi tutturamaması sonrasında diğer seçenekleri masaya aldı.
Kulüpteki yönetim bilinmezliğinin de etkisiyle Mourinho'nun hem Avrupa hem Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.
ALİ KOÇ ISRARCI OLMAYACAK
Başkan Ali Koç'un, 'yola devam' kararına rağmen ayrılık isteğinin Mourinho'dan gelmesi halinde ısrarcı olmayacağı belirtiliyor. [Nefes Gazetesi]
İlk yılında sık sık ligin dizayn edildiğinden şikayet etse de sezon ortasında gelen teklifleri şampiyonluk için reddeden Portekizli, hedefi tutturamaması sonrasında diğer seçenekleri masaya aldı.
Kulüpteki yönetim bilinmezliğinin de etkisiyle Mourinho'nun hem Avrupa hem Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.
ALİ KOÇ ISRARCI OLMAYACAK
Başkan Ali Koç'un, 'yola devam' kararına rağmen ayrılık isteğinin Mourinho'dan gelmesi halinde ısrarcı olmayacağı belirtiliyor. [Nefes Gazetesi]