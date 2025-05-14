Golden State Warriors, yıldız oyun kurucusu Stephen Curry'nin hamstring sakatlığı nedeniyle Batı Konferansı yarı final serisinin hayati öneme sahip 5. maçında da forma giyemeyeceğini açıkladı.



Curry, sakatlığı serinin ilk maçının ikinci çeyreğinde yaşamış ve o günden bu yana sahaya dönememişti. İlk başta bir haftalık bir süre belirlenmişti ancak bu sürede de iyileşemedi.



Seride üç maç üst üste kaybeden Warriors, hücumda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Sadece bir maçta 100 sayıyı geçebilen ekipte, Jimmy Butler maç başına 21 sayı ortalamasıyla takımın en skorer ismi konumunda ancak şut yüzdesi %44,1 ile sınırlı kaldı.



İlk turda Houston Rockets'a karşı oynanan serinin 4-6. maçlarında forma giyemeyen Jonathan Kuminga ise bu seride düzenli olarak rotasyona dahil oldu ve 19.5 sayı, 3 ribaund ve %57.4 isabet oranıyla oynuyor.



Curry, son iki sezonda oldukça dayanıklı bir grafik sergilemişti ve normal sezon maçlarının 144'ünde görev aldı. 37 yaşındaki yıldız oyuncu, bu play-off döneminde 22.6 sayı, 5.3 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları yakaladı.



