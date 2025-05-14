Fenerbahçe'de orta sahaya dinamo: Florentino Luis!

Gelecek sezon kadrosuna yıldız bir orta saha takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin Benfica'nın yıldızı Florentino Luis ile ilgilendiği iddia edildi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Portekizli yıldız güçlü fiziği ve bitmek bilmez enerjisi ile dikkat çekiyor.
Florentino Luis'in piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.
25 yaşındaki Portekizli ön liberonun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon 41 maçta görev alan yıldız oyuncu, 2 gol ve 1 asist üretti.
Portekizli yıldız güçlü fiziği ve bitmek bilmez enerjisi ile dikkat çekiyor.
Florentino Luis'in piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.
25 yaşındaki Portekizli ön liberonun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon 41 maçta görev alan yıldız oyuncu, 2 gol ve 1 asist üretti.