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Fenerbahçe'de orta sahaya dinamo: Florentino Luis!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuca ulaşamayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemine yoğunlaştı. Sarı lacivertliler, Benfica'da forma giyen Florentino Luis'i gündemine aldı.

calendar 14 Mayıs 2025 11:21
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de orta sahaya dinamo: Florentino Luis!
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Gelecek sezon kadrosuna yıldız bir orta saha takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin Benfica'nın yıldızı Florentino Luis ile ilgilendiği iddia edildi.

Portekizli yıldız güçlü fiziği ve bitmek bilmez enerjisi ile dikkat çekiyor.

Florentino Luis'in piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.

25 yaşındaki Portekizli ön liberonun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon 41 maçta görev alan yıldız oyuncu, 2 gol ve 1 asist üretti.

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