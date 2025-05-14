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Çaykur Rizespor'da Sergen Yalçın sesleri!

Antalyaspor'daki görevinden ayrıldıktan sonra dinlenmeye çekilen Sergen Yalçın, Rizespor'un radarına girdi. İlhan Palut'la yolların ayrılması halinde tecrübeli teknik adama teklif götürülmesi bekleniyor.

calendar 14 Mayıs 2025 08:35 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2025 08:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Çaykur Rizespor'da Sergen Yalçın sesleri!
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Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın, yeni bir teklifin eşiğinde. Çaykur Rizespor'un, tecrübeli teknik adama kısa süre içinde resmi teklif götürmeyi planladığı öğrenildi.

Trabzonspor'a karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör İlhan Palut eleştirilerin odağına yerleşirken, yönetim kanadında olası bir değişiklik için isimler gündeme gelmeye başladı.

RİZESPOR'A SICAK BAKABİLİR

Rizespor'un güçlü kadrosunu beğendiğini daha önce açıkça ifade eden Sergen Yalçın'ın, Karadeniz ekibinden teklif gelmesi halinde bunu değerlendirmeye sıcak bakacağı öğrenildi.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Beşiktaş ve Antalyaspor'da görev yaptı.

ANTALYASPOR'DA NE YAPTI?

Son olarak Antalyaspor'un başında 23 maça çıkan Sergen Yalçın; 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Deneyimli çalıştırıcı bu süreçte 1.22'lik puan ortalaması yakaladı. 

 
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