Çaykur Rizespor'da Sergen Yalçın sesleri!

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın, yeni bir teklifin eşiğinde. Çaykur Rizespor'un, tecrübeli teknik adama kısa süre içinde resmi teklif götürmeyi planladığı öğrenildi.Trabzonspor'a karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör İlhan Palut eleştirilerin odağına yerleşirken, yönetim kanadında olası bir değişiklik için isimler gündeme gelmeye başladı.Rizespor'un güçlü kadrosunu beğendiğini daha önce açıkça ifade eden Sergen Yalçın'ın, Karadeniz ekibinden teklif gelmesi halinde bunu değerlendirmeye sıcak bakacağı öğrenildi.Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Beşiktaş ve Antalyaspor'da görev yaptı.Son olarak Antalyaspor'un başında 23 maça çıkan Sergen Yalçın; 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Deneyimli çalıştırıcı bu süreçte 1.22'lik puan ortalaması yakaladı.