Çaykur Rizespor'da Sergen Yalçın sesleri!

Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın, yeni bir teklifin eşiğinde. Çaykur Rizespor'un, tecrübeli teknik adama kısa süre içinde resmi teklif götürmeyi planladığı öğrenildi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Trabzonspor'a karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör İlhan Palut eleştirilerin odağına yerleşirken, yönetim kanadında olası bir değişiklik için isimler gündeme gelmeye başladı.
RİZESPOR'A SICAK BAKABİLİR
Rizespor'un güçlü kadrosunu beğendiğini daha önce açıkça ifade eden Sergen Yalçın'ın, Karadeniz ekibinden teklif gelmesi halinde bunu değerlendirmeye sıcak bakacağı öğrenildi.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Beşiktaş ve Antalyaspor'da görev yaptı.
ANTALYASPOR'DA NE YAPTI?
Son olarak Antalyaspor'un başında 23 maça çıkan Sergen Yalçın; 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Deneyimli çalıştırıcı bu süreçte 1.22'lik puan ortalaması yakaladı.
Trabzonspor'a karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör İlhan Palut eleştirilerin odağına yerleşirken, yönetim kanadında olası bir değişiklik için isimler gündeme gelmeye başladı.
RİZESPOR'A SICAK BAKABİLİR
Rizespor'un güçlü kadrosunu beğendiğini daha önce açıkça ifade eden Sergen Yalçın'ın, Karadeniz ekibinden teklif gelmesi halinde bunu değerlendirmeye sıcak bakacağı öğrenildi.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Beşiktaş ve Antalyaspor'da görev yaptı.
ANTALYASPOR'DA NE YAPTI?
Son olarak Antalyaspor'un başında 23 maça çıkan Sergen Yalçın; 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Deneyimli çalıştırıcı bu süreçte 1.22'lik puan ortalaması yakaladı.