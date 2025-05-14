Galatasaray'dan çifte kupaya dev prim!

Galatasaray yönetimi çifte kupa zaferinin primini 10 milyon dolar olarak belirledi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Daha önce 7 milyon dolar olarak açıklanan şampiyonluk primine zam yapıldı. Sarı kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nı da prim paketinin içine ekleyip çifte şampiyonluk için 10 milyon dolar başarı primi açıkladı.
BU SEZON 3. RANDEVU
Trabzonspor ile Galatasaray bu sezon üçüncü defa karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan lig randevularında Galatasaray, Trabzonspor'u iki maçta da yenmişti.
Ligin ilk yarısındaki maçı 4-3 kazanan sarı kırmızılılar, Trabzon deplasmanından da 2-0'lık galibiyetle döndü.
Daha önce 7 milyon dolar olarak açıklanan şampiyonluk primine zam yapıldı. Sarı kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nı da prim paketinin içine ekleyip çifte şampiyonluk için 10 milyon dolar başarı primi açıkladı.
BU SEZON 3. RANDEVU
Trabzonspor ile Galatasaray bu sezon üçüncü defa karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan lig randevularında Galatasaray, Trabzonspor'u iki maçta da yenmişti.
Ligin ilk yarısındaki maçı 4-3 kazanan sarı kırmızılılar, Trabzon deplasmanından da 2-0'lık galibiyetle döndü.