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Galatasaray'dan çifte kupaya dev prim!

Galatasaray yönetimi, Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferi için daha önce 7 milyon dolar olarak belirlediği primi 10 milyon dolara çıkardı.

calendar 14 Mayıs 2025 08:19
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan çifte kupaya dev prim!
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Galatasaray yönetimi çifte kupa zaferinin primini 10 milyon dolar olarak belirledi.

Daha önce 7 milyon dolar olarak açıklanan şampiyonluk primine zam yapıldı. Sarı kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'nı da prim paketinin içine ekleyip çifte şampiyonluk için 10 milyon dolar başarı primi açıkladı.

BU SEZON 3. RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray bu sezon üçüncü defa karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan lig randevularında Galatasaray, Trabzonspor'u iki maçta da yenmişti.

Ligin ilk yarısındaki maçı 4-3 kazanan sarı kırmızılılar, Trabzon deplasmanından da 2-0'lık galibiyetle döndü. 

 
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