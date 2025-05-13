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Manchester City'den Wirtz için anlaşma!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Kevin De Bruyne'nin yerini Florian Wirtz ile doldurmak istiyor. İngiliz ekibi, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Bayer Leverkusen ile sözlü anlaşma sağladı.

calendar 13 Mayıs 2025 22:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City'den Wirtz için anlaşma!
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Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz, Avrupa'da adeta transfer savaşı çıkardı.

BAYERN MÜNİH

Wirtz için son dönemde Bayern Münih iddiaları gündeme gelmiş ve Alman devinin, Wirtz ile sözleşme için anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.

SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLADI

Florian Wirtz için bu kez Bild'den yeni bir iddia gündeme geldi. Bild'de yer alan habere göre, Manchester City de 22 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor. Manchester City'nin Bayer Leverkusen'e resmi bir teklif yaptığı ve iki kulübün sözlü anlaşma sağladığı belirtildi.

KARARINI VERMEDİ

Manchester City dışında Real Madrid ve Bayern Münih ile de adı geçen Wirtz'in ise geleceği konusunda henüz kesin kararını vermediği yazıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Bayer Leverkusen'de bu sezon 44 maçta sahaya çıkan Wirtz, 16 gol attı ve 15 asist yaptı.

BAYER LEVERKUSEN İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 150 milyon euro olarak gösterilen Florian Wirtz'in kulübü Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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