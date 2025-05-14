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Fenerbahçe'ye menajer önerisi: Sterling!

Önümüzdeki sezon kanat forvet transferi yapacak olan Fenerbahçe'ye Raheem Sterling teklif edildi.

calendar 14 Mayıs 2025 11:09
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye menajer önerisi: Sterling!
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İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin yıldızı Raheem Sterling menajerler aracığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. Bu sezon Arsenal'de kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Jose Mourinho'nun da Sterling transferine çok sıcak baktığı gelen haberler arasında. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan İngiliz yıldızın Chelsea ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon 27 karşılaşmada görev alan tecrübeli futbolcu, 1 gol atarken 5 de asist yaptı. İngiltere Milli Takımı'nda 82 kez görev alan yıldız oyuncu 20 kez fileleri havalandırmayı başardı.

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