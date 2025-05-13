Türkiye Kupası finali öncesi ortak basın toplantısı!

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor - Galatasaray finali öncesi ortak basın toplantısı düzenlendi. Canlı aktardık. İşte yapılan açıklamalar...HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fernando Muslera: "Doğrusu tekrar kupa kazanmak için mücadele etmek mutluluk verici. Galatasaray'a geldiğimden bu yana üst üste kazanmak istiyoruz diyorum ve bunu başardık çoğu yıllarda. Yarın da kazanmak istiyoruz ve kazandıktan sonraki mutluluğu heyecanla bekliyorum."
"ŞU ANDA BU MAÇ ÖNEMLİ"
Fernando Muslera: "Yarından itibaren 5 gün çok önemli. 19 kupa ile tarihe ismimi yazdırmak beni mutlu eder. Şu anda yarın önemli. Ondan sonra Kayserispor maçına odaklanacağız."
Okan Buruk: "İki maç arası çok kısaydı ama iki takım da birbirini tanıyor. 3 gün önce karşılıklı oynadık. Lig maçından farklı olarak, orada rakibimiz bir rotasyon yapmıştı. İlk lig maçında riskleri azaltmak adına rotasyon yapmıştı. Bize göre daha dinlenik olacaklar ama 3-4 gün bizim için önemli. Kupayı almak istiyoruz. Hafta sonu ligi kazanmak istiyoruz ama ondan önce, yükselen formumuzla birlikte bunu devam ettirmek istiyoruz. Amacımız kazanmak. Trabzonspor'a çok saygı duyuyoruz. Onlar da kazanmak istiyorlar. Onlar için önemli yerlerden biri. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Biz de kendi oyunumuzu doğru bir şekilde ortaya koyup kupayı kazanmak istiyoruz."
"AMACIMIZ KAZANMAK"
Okan Buruk: "Hazırlıklarımızı yaptık. Artık maçı bekliyoruz. Amacımız kazanmak."
Okan Buruk: "Bazı oyuncu değişiklikleri yapıyoruz. Burada da oyuncuların son durumlarını yarın göreceğiz. Tam olarak hazır olmaları önemli, burada tam kadroyuz. O tam kadroyu da doğru bir şekilde kullanacağız."
MAÇTA OYNAYACAK MI?
Uğurcan Çakır: "Ufak tefek ağrılarım oldu. İki idmana katılamadım ama son antrenmanda takımla birlikte çalıştım. Biraz hastayım, o yüzden sesim kötü. Şu an kendimi iyi hissediyorum. İnşallah Galatasaray maçında da öyle olur."
Uğurcan Çakır: "Kupayı kazanmak ve Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Taraftarlarımız bize sona ana kadar destek versin, kupayı alacağız."
Fatih Tekke: "Zor günler geçirdik, taraftarı üzdük. Belki en problemli anda bizi çağırdılar ve geldik."
Fatih Tekke: "Belki son 50 yılın en iyi kadrolarından birine karşı oynayacağız. Bir aydır bu finali hayal ediyorduk, kupayı aldığımızda benden mutlusu olmayacak. Kupayı hak edecek mücadeleyi göstermemiz gerekiyor."
"LİG MAÇINDA PUAN ALABİLİRDİK"
"FİNALE ONUNLA BAŞLAYACAĞIZ"
Fatih Tekke: "Galatasaray ile ilk maçta fırsatları değerlendirsek, puan alabilirdik. Memnun olduğum yönler de var. Bu maç farklı olacak. Galatasaray'ın yetenekli oyuncuları var ama bizim de var. Kaptan, Nwakaeme ve Savic özellikle oynamak istiyor. Savic özellikle çok net! O durumda bir oyuncunun oynaması zor ama istiyor. Onunla başlayacağız. Trabzonspor kupalara adaydır, bu kötü sezonda bile kupa almak iyi bir şey olarak görülebilir. İnsanları biraz mutlu etmek, beni çok mutlu edecek. Kolay bir rakiple oynamayacağız."
"SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI"
Uğurcan Çakır: "Bizim için sezonun en önemli maçı. Kulübümüze bir kupa daha hediye etmek istiyoruz."
"BÜYÜK BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"
Fernando Muslera: "Üç kupa hedefimizden biri için mücadele edeceğiz. Büyük bir maç bizi bekliyor ve umarım galip geliriz."
"BİZ GELDİKTEN SONRA DURULDU"
Fatih Tekke: "Taraftarı çok üzdük, biz geldikten sonra bu durum biraz olsun duruldu. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bazı oyuncularımız oynayamayacak durumda olsa bile sahaya çıkmak istiyor. Bir özür maçı gibi, ayrıca Trabzonspor'un Avrupa'ya gidiyor olması lazım."
"GALATASARAY GERÇEĞİ VAR"
Fatih Tekke: "Cümleleri kurmak kolay ama karşımızda Galatasaray gerçeği var. Belki de Türkiye tarihinin en pahalı, dinamik bir kadrosu... Ama karşılarında bu kupayı isteyen bir takım görecekler umarım. Hak eden kazansın, futbol dışında bir şey konuşulmasın. Kupayı çok istiyoruz, gücümüzden daha fazla mücadele edeceğiz."
"BU KEZ FARKLI OLACAK"
Okan Buruk: "Bu maçın hikayesi farklı olacak. Bu hafta iki kupa kazanabiliriz, bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Çok mücadeleci bir takım karşımızda olacak. Futbol dışında bir şeyin konuşulmadığı güzel bir final izletiriz inşallah."
"PSİKOLOJİK OLARAK İYİ DURUMDAYIZ"
Okan Buruk: "İki takım da aynı enerji ve duyguyla sahada olacak. Yeterli şekilde dinlendik. Psikolojik olarak iyi durumdayız."
"BUNU DÜŞÜNMEK DOĞRU DEĞİL"
Fatih Tekke: "Trabzonspor'un bir kupayı alması ve almamasıyla ilgili geleceğini dizayn etmesini düşünmek doğru değil. Oyunun üzerine düşünme şeklimizi değiştirmek ve biraz elit liglerdeki gibi futbol üzerine konuşmak... Ülkemizdeki futbol iklimi herkesin malumu! Oyuncularım rahat olsun, onlar Trabzon şehri gibi şehri mücadele etsin! Öne mücadele, önce oyun oynamak. Bu çocukların bu ortamda rahatlaması lazım. İstedikleri gibi hata yapabilirler, bunu onlara söyledim. Sahada mücadele edecekler."
Uğurcan Çakır: "Son idmanda kendimi denedim. İnşallah takım arkadaşlarıma yardımcı olabilirim."
Okan Buruk: "Fatih Tekke'nin takımları hep oynayan takımlardır. Akan oyundaki değişimden de bahsedildi, oyun kalitesine dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim de iyi oyuncularımız var, iyi oynuyoruz ve bunu sahada göstermek istiyoruz."
Fatih Tekke: "Tarihe geçmek gibi niyetim, asla öyle bir hadsizliğim yok! Çok çalışmak ve kendim kalmak gibi bir niyetim var. Benim söylediğim cümlelerin arkasının gelmesi için süreye ihtiyaç var. Belki kupa bu yüzden olabilir, insanların güveni sonuçlar üzerinde çok oluyor ve kupa bana yardımcı olabilir. İnsanlar bana güvenebilir"
MUSLERA'YA TÜRKÇE MESAJI
- Fatih Tekke: "Muslera güzel Türkçe konuşuyor, içeride konuştu. Türkçe konuşsana. Güzel konuşuyorsun."
- Muslera: "Hocam Türkçe biliyorum ama zor."
Uğurcan Çakır: "Trabzonspor alt yapısına katıldığımda Muslera, Galatasaray'ın kalecisiydi, şimdi karşılıklı oynuyoruz. Bizim gibi genç kalecilere çok örnek olmuş bir isim. Türk futboluna kalecilikte yön vermiş bir isim. İnşallah bende onun kazandığı başarıları kazanabilirim."
"Muslera eldivenleri Uğurcan Çakır'a bırakmak ister misin?"
Fatih Tekke: "Ben açıklayayım; Muslera'nın eldivenlerini bırakmasına gerek yok. Uğurcan'ın çok değerli, efsane olduğu eldivenleri var zaten. Biz onu öyle hatırlayacağız. Böyle bir soruyu ben kabul etmiyorum açıkçası."
Fernando Muslera: "Doğrusu tekrar kupa kazanmak için mücadele etmek mutluluk verici. Galatasaray'a geldiğimden bu yana üst üste kazanmak istiyoruz diyorum ve bunu başardık çoğu yıllarda. Yarın da kazanmak istiyoruz ve kazandıktan sonraki mutluluğu heyecanla bekliyorum."
"ŞU ANDA BU MAÇ ÖNEMLİ"
Fernando Muslera: "Yarından itibaren 5 gün çok önemli. 19 kupa ile tarihe ismimi yazdırmak beni mutlu eder. Şu anda yarın önemli. Ondan sonra Kayserispor maçına odaklanacağız."
Okan Buruk: "İki maç arası çok kısaydı ama iki takım da birbirini tanıyor. 3 gün önce karşılıklı oynadık. Lig maçından farklı olarak, orada rakibimiz bir rotasyon yapmıştı. İlk lig maçında riskleri azaltmak adına rotasyon yapmıştı. Bize göre daha dinlenik olacaklar ama 3-4 gün bizim için önemli. Kupayı almak istiyoruz. Hafta sonu ligi kazanmak istiyoruz ama ondan önce, yükselen formumuzla birlikte bunu devam ettirmek istiyoruz. Amacımız kazanmak. Trabzonspor'a çok saygı duyuyoruz. Onlar da kazanmak istiyorlar. Onlar için önemli yerlerden biri. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Biz de kendi oyunumuzu doğru bir şekilde ortaya koyup kupayı kazanmak istiyoruz."
"AMACIMIZ KAZANMAK"
Okan Buruk: "Hazırlıklarımızı yaptık. Artık maçı bekliyoruz. Amacımız kazanmak."
Okan Buruk: "Bazı oyuncu değişiklikleri yapıyoruz. Burada da oyuncuların son durumlarını yarın göreceğiz. Tam olarak hazır olmaları önemli, burada tam kadroyuz. O tam kadroyu da doğru bir şekilde kullanacağız."
MAÇTA OYNAYACAK MI?
Uğurcan Çakır: "Ufak tefek ağrılarım oldu. İki idmana katılamadım ama son antrenmanda takımla birlikte çalıştım. Biraz hastayım, o yüzden sesim kötü. Şu an kendimi iyi hissediyorum. İnşallah Galatasaray maçında da öyle olur."
Uğurcan Çakır: "Kupayı kazanmak ve Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Taraftarlarımız bize sona ana kadar destek versin, kupayı alacağız."
Fatih Tekke: "Zor günler geçirdik, taraftarı üzdük. Belki en problemli anda bizi çağırdılar ve geldik."
Fatih Tekke: "Belki son 50 yılın en iyi kadrolarından birine karşı oynayacağız. Bir aydır bu finali hayal ediyorduk, kupayı aldığımızda benden mutlusu olmayacak. Kupayı hak edecek mücadeleyi göstermemiz gerekiyor."
"LİG MAÇINDA PUAN ALABİLİRDİK"
"FİNALE ONUNLA BAŞLAYACAĞIZ"
Fatih Tekke: "Galatasaray ile ilk maçta fırsatları değerlendirsek, puan alabilirdik. Memnun olduğum yönler de var. Bu maç farklı olacak. Galatasaray'ın yetenekli oyuncuları var ama bizim de var. Kaptan, Nwakaeme ve Savic özellikle oynamak istiyor. Savic özellikle çok net! O durumda bir oyuncunun oynaması zor ama istiyor. Onunla başlayacağız. Trabzonspor kupalara adaydır, bu kötü sezonda bile kupa almak iyi bir şey olarak görülebilir. İnsanları biraz mutlu etmek, beni çok mutlu edecek. Kolay bir rakiple oynamayacağız."
"SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI"
Uğurcan Çakır: "Bizim için sezonun en önemli maçı. Kulübümüze bir kupa daha hediye etmek istiyoruz."
"BÜYÜK BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"
Fernando Muslera: "Üç kupa hedefimizden biri için mücadele edeceğiz. Büyük bir maç bizi bekliyor ve umarım galip geliriz."
"BİZ GELDİKTEN SONRA DURULDU"
Fatih Tekke: "Taraftarı çok üzdük, biz geldikten sonra bu durum biraz olsun duruldu. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bazı oyuncularımız oynayamayacak durumda olsa bile sahaya çıkmak istiyor. Bir özür maçı gibi, ayrıca Trabzonspor'un Avrupa'ya gidiyor olması lazım."
"GALATASARAY GERÇEĞİ VAR"
Fatih Tekke: "Cümleleri kurmak kolay ama karşımızda Galatasaray gerçeği var. Belki de Türkiye tarihinin en pahalı, dinamik bir kadrosu... Ama karşılarında bu kupayı isteyen bir takım görecekler umarım. Hak eden kazansın, futbol dışında bir şey konuşulmasın. Kupayı çok istiyoruz, gücümüzden daha fazla mücadele edeceğiz."
"BU KEZ FARKLI OLACAK"
Okan Buruk: "Bu maçın hikayesi farklı olacak. Bu hafta iki kupa kazanabiliriz, bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Çok mücadeleci bir takım karşımızda olacak. Futbol dışında bir şeyin konuşulmadığı güzel bir final izletiriz inşallah."
"PSİKOLOJİK OLARAK İYİ DURUMDAYIZ"
Okan Buruk: "İki takım da aynı enerji ve duyguyla sahada olacak. Yeterli şekilde dinlendik. Psikolojik olarak iyi durumdayız."
"BUNU DÜŞÜNMEK DOĞRU DEĞİL"
Fatih Tekke: "Trabzonspor'un bir kupayı alması ve almamasıyla ilgili geleceğini dizayn etmesini düşünmek doğru değil. Oyunun üzerine düşünme şeklimizi değiştirmek ve biraz elit liglerdeki gibi futbol üzerine konuşmak... Ülkemizdeki futbol iklimi herkesin malumu! Oyuncularım rahat olsun, onlar Trabzon şehri gibi şehri mücadele etsin! Öne mücadele, önce oyun oynamak. Bu çocukların bu ortamda rahatlaması lazım. İstedikleri gibi hata yapabilirler, bunu onlara söyledim. Sahada mücadele edecekler."
Uğurcan Çakır: "Son idmanda kendimi denedim. İnşallah takım arkadaşlarıma yardımcı olabilirim."
Okan Buruk: "Fatih Tekke'nin takımları hep oynayan takımlardır. Akan oyundaki değişimden de bahsedildi, oyun kalitesine dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim de iyi oyuncularımız var, iyi oynuyoruz ve bunu sahada göstermek istiyoruz."
Fatih Tekke: "Tarihe geçmek gibi niyetim, asla öyle bir hadsizliğim yok! Çok çalışmak ve kendim kalmak gibi bir niyetim var. Benim söylediğim cümlelerin arkasının gelmesi için süreye ihtiyaç var. Belki kupa bu yüzden olabilir, insanların güveni sonuçlar üzerinde çok oluyor ve kupa bana yardımcı olabilir. İnsanlar bana güvenebilir"
MUSLERA'YA TÜRKÇE MESAJI
- Fatih Tekke: "Muslera güzel Türkçe konuşuyor, içeride konuştu. Türkçe konuşsana. Güzel konuşuyorsun."
- Muslera: "Hocam Türkçe biliyorum ama zor."
Uğurcan Çakır: "Trabzonspor alt yapısına katıldığımda Muslera, Galatasaray'ın kalecisiydi, şimdi karşılıklı oynuyoruz. Bizim gibi genç kalecilere çok örnek olmuş bir isim. Türk futboluna kalecilikte yön vermiş bir isim. İnşallah bende onun kazandığı başarıları kazanabilirim."
"Muslera eldivenleri Uğurcan Çakır'a bırakmak ister misin?"
Fatih Tekke: "Ben açıklayayım; Muslera'nın eldivenlerini bırakmasına gerek yok. Uğurcan'ın çok değerli, efsane olduğu eldivenleri var zaten. Biz onu öyle hatırlayacağız. Böyle bir soruyu ben kabul etmiyorum açıkçası."
Muslera: "Uğurcan Çakır ile aramız çok iyi. Kendisini kanıtlamış bir kaleci. Onunla ilgili bir şey söylemek bana düşmez. Hem kaptanlık yapıyor, hem de kalecilik yapıyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Uğurcan'ın kapasitesi çok belli. Onun kendi kararlarının alınması gerekiyor."