Türkiye Kupası finali öncesi ortak basın toplantısı!

Muslera: "Uğurcan Çakır ile aramız çok iyi. Kendisini kanıtlamış bir kaleci. Onunla ilgili bir şey söylemek bana düşmez. Hem kaptanlık yapıyor, hem de kalecilik yapıyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Uğurcan'ın kapasitesi çok belli. Onun kendi kararlarının alınması gerekiyor."