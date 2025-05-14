NBA Playoffları'nda 13 Mayıs gecesi, hem Doğu hem Batı Konferansı'nda yüksek tansiyonlu mücadelelere sahne oldu. Indiana Pacers konferans finaline adını yazdırırken, Batı'da Thunder ile Nuggets arasında kıran kırana geçen karşılaşmada seride denge yeniden bozuldu.



Pacers 114 – Cavaliers 105 (Seri: 4-1)



Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 114-105 mağlup ederek seriyi 4-1 kazandı ve üst üste ikinci kez Doğu Konferansı Finalleri'ne yükseldi. Tyrese Haliburton 31 sayı ve 8 asistle yıldızlaşırken, Pascal Siakam da 21 sayı – 8 ribaund ile onu destekledi.



Cavaliers cephesinde ise tüm sakatlıklarına rağmen sahaya çıkan Donovan Mitchell 35 sayılık performans sergilese de takımının düşük dış şut yüzdesi (%25.7) mağlubiyeti engelleyemedi. Cleveland'ın "rüya sezonu", beklentilerin çok altında kapanmış oldu.







Thunder 112 – Nuggets 105 (Seri: 3-2)



Batı Konferansı'nın en çekişmeli eşleşmesinde Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets karşısında seriyi 3-2'ye getirerek büyük bir avantaj yakaladı. Shai Gilgeous-Alexander, maçın son üç dakikasında attığı 10 sayıyla galibiyetin mimarı olurken, Chet Holmgren 19 sayı ile önemli katkı verdi.



Nikola Jokic'in 44 sayı, 15 ribaund ve 5 asistlik etkileyici performansı Nuggets adına yetmedi. Seride bir kez daha geriye düşen son şampiyon, altıncı maç için Oklahoma'ya kırılgan bir moralle dönüyor.



