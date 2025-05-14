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Fenerbahçe'ye Skriniar transferinde maaş engeli!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar, performansıyla göz doldurdu. Deneyimli stoperin bonservisini almak isteyen Fenerbahçe'yi futbolcunun maaşı zor duruma soktu.

calendar 14 Mayıs 2025 09:01
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye Skriniar transferinde maaş engeli!
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Fenerbahçe'de kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Milan Skriniar, savunma hattına yaptığı liderlikle kadroda fark yaratan isimlerden.

Ara transfer döneminde kiralık olarak renklerine bağladığı futbolcuyu PSG'den bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, maaş engeliyle karşı karşıya.

MAAŞ TALEBİ YÜKSEK

PSG ile bonservis konusunda sorun yaşamayacağını düşünen Fenerbahçeli kurmaylar, başarılı futbolcunun senelik 12 milyon Euro'luk ücretini yüksek buluyor.

YÜKSEK ÜCRET SANTFORA VERİLECEK

Bu maaşı santrfor takviyesinde kullanmak isteyen Fenerbahçe'nin Skriniar'ın indirime gitmemesi durumunda bu transferi gerçekleştirmeyeceği belirtildi.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Skriniar, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 maça çıktı ve 3 gol-2 asistlik skor katkısı sağladı. 

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