Fenerbahçe'ye Skriniar transferinde maaş engeli!

Fenerbahçe'de kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Milan Skriniar, savunma hattına yaptığı liderlikle kadroda fark yaratan isimlerden.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ara transfer döneminde kiralık olarak renklerine bağladığı futbolcuyu PSG'den bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, maaş engeliyle karşı karşıya.
MAAŞ TALEBİ YÜKSEK
PSG ile bonservis konusunda sorun yaşamayacağını düşünen Fenerbahçeli kurmaylar, başarılı futbolcunun senelik 12 milyon Euro'luk ücretini yüksek buluyor.
YÜKSEK ÜCRET SANTFORA VERİLECEK
Bu maaşı santrfor takviyesinde kullanmak isteyen Fenerbahçe'nin Skriniar'ın indirime gitmemesi durumunda bu transferi gerçekleştirmeyeceği belirtildi.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Skriniar, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 maça çıktı ve 3 gol-2 asistlik skor katkısı sağladı.
Ara transfer döneminde kiralık olarak renklerine bağladığı futbolcuyu PSG'den bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, maaş engeliyle karşı karşıya.
MAAŞ TALEBİ YÜKSEK
PSG ile bonservis konusunda sorun yaşamayacağını düşünen Fenerbahçeli kurmaylar, başarılı futbolcunun senelik 12 milyon Euro'luk ücretini yüksek buluyor.
YÜKSEK ÜCRET SANTFORA VERİLECEK
Bu maaşı santrfor takviyesinde kullanmak isteyen Fenerbahçe'nin Skriniar'ın indirime gitmemesi durumunda bu transferi gerçekleştirmeyeceği belirtildi.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Skriniar, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 maça çıktı ve 3 gol-2 asistlik skor katkısı sağladı.