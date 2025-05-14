Dallas Mavericks, 2025 NBA Draftı'ndaki 1 numaralı seçim hakkını elinde tutacak ve bu hakkı kullanarak Cooper Flagg'i seçecek. ESPN'den Dave McMenamin'in haberine göre, takım yönetimi seçim hakkını takas etmeyi düşünmüyor.



Normal sezonda playofflara katılma şansını kaçıran Mavericks, yalnızca %1.8 ihtimalle katıldığı draft çekilişinde 1 numaralı sırayı alarak NBA tarihinin en büyük sıçrayışlarından birine imza attı.



Duke Üniversitesi çıkışlı 6'9" (2.06 m) boyundaki Flagg'in, tecrübeli ancak eksik bir kadroya sahip olan Dallas'ta oynamaktan heyecan duyduğu ifade edildi. ESPN'den Jonathan Givony'e göre, Mavericks'in kanat rotasyonunda doğrudan bir boşluk bulunuyor.



Dallas, Batı Konferansı play-in turnuvasında Memphis Grizzlies'i mağlup etseydi playofflara kalacak ve çekilişe katılamayacaktı.



Bu, Mavericks tarihindeki ikinci 1 numaralı draft hakkı olacak. İlki 1981 yılında DePaul Üniversitesi'nden Mark Aguirre'ın seçildiği yıldı.



Mavericks, Şubat ayında Anthony Davis'i kadroya katmak için yıldız oyuncu Luka Dončić'i Los Angeles Lakers'a takas etmişti. Ancak Davis, Mavericks formasıyla çıktığı ilk maçta alt vücut sakatlığı geçirerek altı hafta sahalardan uzak kaldı. Aynı dönemde Kyrie Irving de ön çapraz bağ yırtığı yaşadı ve 2025-26 sezonunun büyük bir bölümünü kaçırması bekleniyor.



