İspanya La Liga'nın 36. haftasında Sevilla, sahasında Las Palmas ile karşı karşıya geldi. Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Sevilla'ya galibiyeti getiren golü 52. dakikada Alvaro Garcia attı.



Sevilla, bu galibiyetle birlikte ligde hasretini bitirdi ve 8 hafta sonra galibiyet aldı.



Bu sonucun ardından Sevilla, 41 puana yükseldi. Las Palmas, 32 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Sevilla, sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Las Palmas, evinde Leganes'i konuk edecek.



