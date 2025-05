Messi'nin favori golü sanat eseri oluyor!

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin en sevdiği golü, "A Goal in Life" projesiyle sanat eserine dönüşecek.Yeni medya sanatçısı Refik Anadol'un imzasını taşıyacak eser, Christie's müzayede evinde açık artırmaya çıkarılacak ve tüm gelirler hayır kurumlarına bağışlanacak.Messi, bir yardım kampanyasında, Anadol'un sanat eserine dönüştürmesi için kariyerinin en sevdiği golünü seçecek. Kariyeri boyunca 800'den fazla gol atan Messi'nin seçeceği gol, 22 Mayıs'ta Inter Miami CF Foundation'ın resmi sosyal medya kanallarında açıklanacak.Bağış toplama rekoru kırılması amaçlanan projeden elde edilen gelir, Latin Amerika ve Karayipler'deki beş ülkede bulunan çocuklar için Inter Miami CF Foundation (IMCFF) ve UNICEF'in yürüttüğü eğitim programının da aralarında bulunduğu hayır girişimlerine verilecek.Projeye ilişkin Messi, gollerinin arasından sadece birini seçmenin çok zor olduğunu belirterek, "Gollerin her biri özel ve bazıları gerçekten inanılmaz anıları hatırlatıyor. Ancak bu benzersiz projeyi mümkün kılmak için birini ilk kez favori olarak vurgulamam gerek. Bu çalışmanın arkasında güçlü bir amaç var ve bunun bir parçası olmaktan gerçekten mutluyum." ifadelerini kullandı.Refik Anadol da günümüzün en büyük sporcularından biri olan Messi ile UNICEF de dahil olmak üzere kar amacı gütmeyen kuruluşları destekleyen ve sporun duygusal mirasını sanatın geleceğiyle birleştiren bir projede güçlerini birleştirmenin olağanüstü bir onur olduğunu kaydederek, "Refik Anadol Studio'da, derin insan hikayeleri anlatmak için verilerin gücüne her zaman inandık. Messi'nin en sevdiği golün anısını görselleştirmek için yapay zekayı kullanmak, duyguyu, anıyı ve mükemmelliği kutlama açısından hem yaratıcı hem de etik bir çaba." görüşünü paylaştı.Inter Miami CF Yönetici Sahibi Jorge Mas ise eğitimin hayallerin yakıtı olduğunu aktararak, "Bu nedenle Inter Miami, eğitime erişim sağlayan programları desteklemeye kendini adamıştır. Leo'nun en sevdiği golün güzelliğini Refik'in sanatsal merceğinden görmek için heyecanlıyız. Bu yenilikçi işbirliği, eğitim girişimlerimize fayda sağlamak için dünyanın en büyük futbolcusunu ve ünlü sanatçısını bir araya getirerek benzersiz bir eser yaratıyor. Gerçekten de eşi, benzeri olmayan bir sanat eseri olacak." değerlendirmesinde bulundu.Inter Miami CF Vakfının liderliğinde yürütülen projede, Ximena Caminos küratörlüğü üstlenirken, Xavier Roca ise yaratıcı yönetmen olarak yer alıyor.Projeye ilişkin hazırlanan tanıtım filminin seslendirmesini ise ünlü oyuncu, yapımcı ve sunucu Morgan Freeman yapıyor.Messi ve Anadol imzası taşıyacak eser, 11 Haziran'da New York'ta bulunan Christie's müzayede evinde tanıtılacak ve 25 Temmuz'da müzayede sona erecek.