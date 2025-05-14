Portland Trail Blazers, artık resmi olarak satış sürecine girdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, merhum sahibi Paul Allen'ın vasiyeti doğrultusunda satış süreci başlatıldı.



Satış işlemlerinin 2025-26 sezonuna kadar sürmesi bekleniyor. Elde edilecek gelirin tamamının hayır işlerinde kullanılacağı belirtildi.



Microsoft'un kurucularından Paul Allen, 1988 yılında henüz 35 yaşındayken Trail Blazers'ı 70 milyon dolara satın alarak, o dönem Kuzey Amerika sporlarında en genç kulüp sahibi olmuştu. 2018'deki vefatının ardından kulüp, Allen'ın kız kardeşi Jody Allen'ın başında olduğu vasiyet fonu tarafından yönetiliyordu.



Portland'ın değeri, Sportico'ya göre yaklaşık 3.6 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. NBA'de en son el değiştiren takım ise Mart ayında 6.1 milyar dolara satılan Boston Celtics olmuştu. Bu rakam, Kuzey Amerika spor tarihindeki en yüksek satış bedeli olarak kayda geçmişti.



Paul Allen'ın mülkü aynı zamanda NFL takımı Seattle Seahawks ve MLS temsilcisi Seattle Sounders'ın %25'lik hissesine de sahip durumda. Bu takımların durumu, Blazers'ın satışından etkilenmeyecek.



