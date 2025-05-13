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Galatasaray'da 4 isim PFDK'ye sevk edildi!

Galatasaray'da; Maruf Güneş, Abdullah Kavukcu, İbrahim Hatipoğlu ve Ayhan Akman, talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

calendar 13 Mayıs 2025 18:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 4 isim PFDK'ye sevk edildi!
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Galatasaray'da; Maruf Güneş, Abdullah Kavukcu, İbrahim Hatipoğlu ve Ayhan Akman, talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Galatasaray da çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kurula sevk edildi.

PFDK'NİN AÇIKLAMASI

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 10.05.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi MARUF GÜNEŞ'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ABDULLAH KAVUKÇU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi İBRAHİM HATİPOĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi AYHAN AKMAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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