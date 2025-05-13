Hull City'de ayrılık kararı: Joao Pedro

Fenerbahçe'den sezon başında ayrılmasının ardından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye imza atan Joao Pedro, İngiliz ekibinden ayrılıyor.



Hull Daily Mail'de yer alan habere göre, Joao Pedro'nun, Hull City ile imzaladığı sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor. Ancak 33 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship'te sezonun bitmesinin ardından takımdan ayrılma kararı aldı.



Hull City forması altında 36 maçta sahaya çıkan Joao Pedro, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.



