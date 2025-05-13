Real Madrid'den Huijsen için yoğun pres!

Teknik direktörlük koltuğunu Xabi Alonso'ya emanet etmeye hazırlanan Real Madrid, transfer için de çalışmalarına devam ediyor.



Kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen İspanyol ekibi, Bournemouth forması giyen Dean Huijsen ile ilgileniyor.



TEMASLAR SIKLAŞTI



Relevo'da yer alan habere göre, Real Madrid, İspanyol futbolcunun menajeriyle görüşmelerini sıklaştırdı.



İspanyol devi, Huijsen transferinde elini çabuk tutmak ve 20 yaşındaki genç savunma oyuncusunu 14 Haziran'da başlayacak Kulüpler Dünya Kupası'nda oynatmak istiyor.



TERCİHİ REAL



Premier Lig'den Arsenal, Liverpool ve Chelsea gibi ekiplerin de ilgilendiği Huijsen ise Real Madrid'e transfer olmak istiyor ve diğer tekliflere kulaklarını tıkadı.



PAZARLIKLARA KAPALI



Bournemouth'un, Huijsen konusunda pazarlıklara kapalı olduğu ve genç yıldız için sözleşmede yer alan serbest kalma bedelini istediği ifade edildi.



58 MİLYON EURO



Huijsen'in Bournemouth ile sözleşmesinde 58 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. Bu bedelin Real Madrid için bir engel olduğu ancak oyuncunun temsilcisinin 58 milyon euro'nun 3 yılda ödenebileceğini İspanyol devine ilettiği yazıldı.



BU SEZON PERFORMANSI



Bournemouth forması altında bu sezon 34 maçta sahaya çıkan Dean Huijsen, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 42 milyon euro olarak gösterilen İspanyol futbolcunun kulübü Bournemouth ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



