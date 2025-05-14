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Okan Buruk'tan finale özel dokunuş: 2 farklı isimle sahada

Galatasaray'da Eren Elmalı ve Günay Güvenç ilk 11'e giriyor, Ismail Jakobs - Fernando Muslera yedek kulübesine gidiyor.

calendar 14 Mayıs 2025 08:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan finale özel dokunuş: 2 farklı isimle sahada
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Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki müsabakada bordo-mavililer rotasyon yapmıştı. İdeal kadrosuyla Trabzon'da 2-0 kazanan sarı-kırmızılı takımın kupa finalinin ilk 11'inde sadece 2 değişiklik olacak.

Bu sezon Türkiye Kupası'ndaki 5 maçta kaleyi Günay Güvenç'e emanet eden Okan Buruk, finale de Günay'la başlayacak ve Fernando Muslera kulübede oturacak. İyileşen Eren Elmalı da sol bekteki formasını Ismail Jakobs'tan geri alacak.

MAÇ SAATİNDE YAĞMUR ALARMI

Gaziantep'te yoğun yağış için iki takım teknik heyeti de plan yapıyor... Dün zaman zaman sağanak yağış olurken bugün de akşama kadar gök gürültülü yağmur bekleniyor. Ancak maç saatinde ise yağmurun hafiflemesi öngörülüyor...

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, John Lundstram, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan, Anthony Nwakaeme, Simon Banza.



Galatasaray: Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.



 
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