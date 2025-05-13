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Trabzonspor'dan final öncesi etkinlik

Trabzonspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde taraftarlar için etkinlik düzenleyecek.

calendar 13 Mayıs 2025 18:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan final öncesi etkinlik
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep'te Galatasaray ile yapacağı maç öncesinde bordo-mavili taraftarlara yönelik etkinlik organize edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Stadyumu'nda doğu tribünü arkasında kurulacak etkinlik alanında gün boyunca çeşitli aktivitelerin bordo-mavili taraftarlarla buluşturulacağı belirtilerek, "Etkinlik kapsamında TS Club tırı alanda yer alacak ve burada taraftarlarımıza ücretsiz atkı dağıtılacaktır. Ayrıca stadyumda takımımıza ayrılan tribünlerdeki koltuklara da bayraklarımız yerleştirilecektir. Tüm taraftarlarımızı takımımıza destek olmak için 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu'na bekliyoruz." denildi.

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