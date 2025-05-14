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Fenerbahçe'nin kalesi Kadıköy, son 7 yılda yıkıldı!

Fenerbahçe, 2018'den beri Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı kendi seyircisinin önünde oynadığı maçlarda sadece 3 galibiyet alırken 7 kez mağlup oldu. Kanarya, 2011-2018 yılları arasında ise büyük maç kaybetmemişti.

calendar 14 Mayıs 2025 11:37
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin kalesi Kadıköy, son 7 yılda yıkıldı!
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Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 10 seneyi aşan Fenerbahçe, evinde yok! 2011-2018 yılları arasında Kadıköy'de oynadığı derbilerde yüzde 64.3 galibiyet oranı yakalayıp hiç kaybetmeyen sarı-lacivertliler, o günleri mumla arıyor.

Kanarya, 2018 yılından sonra seyircisinin önünde Galatasaray ve Beşiktaş'a diş geçiremedi.

SON 7 SEZONDA 3 DERBİ GALİBİYETİ

Son 7 sezonda dibe vuran sarı-lacivertliler, ezeli rakipleriyle Kadıköy'de karşılaştığı maçların 3'ünü kazanabildi. 7 kez mağlup olan Fener, 4 defa sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe'nin 1959-2018 arasında derbilerde galibiyet oranı yüzde 48.8, 2011-18 yılları arasında yüzde 64.3 iken 2018-25 yılları arasında bu rakam yüzde 21.4'e kadar geriledi. 

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