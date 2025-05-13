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TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ret!

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu sayısı için itirazlarını kabul etmedi.

calendar 13 Mayıs 2025 18:14 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2025 18:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ret!
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TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu sayısı için itirazlarını kabul etmedi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"Galatasaray A.Ş.'nin TFF resmi internet sitesinde 16.04.2025 tarihinde yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2025/02-4674 sayılı 16.04.2025 tarihli 2025-2026 Sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'na itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle,

2. E.2025/261 – K.2025/290

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF resmi internet sitesinde 16.04.2025 tarihinde yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2025/02-4674 sayılı 16.04.2025 tarihli 2025-2026 Sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'na itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir."

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