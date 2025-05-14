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Beşiktaş'ta Rafa Silva rekora koşuyor!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, ilk sezonunda siyah-beyazlıların tarihine geçmek üzere.

calendar 14 Mayıs 2025 12:50
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Rafa Silva rekora koşuyor!
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Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli kozu olan Rafa Silva, bu sezon resmi maçlarda 17 gol atarken 13 de asist yaptı.

Yıldız futbolcu, böylece toplamda 30 gol katkısı verirken Beşiktaş tarihinin de bir sezonda skora en çok etki eden 4. yabancı futbolcusu oldu.

ZİRVEDE MARİO GOMEZ VAR

Listede 2015-16 sezonunda forma giyen Mario Gomez 41 maçta 34 gol katkısı ile zirvede yer alırken 2014-15'te forma giyen Demba Ba ise 44 maçta aynı gol katkısı ile 2. sırada yer aldı.

2008-2009 sezonunda 44 maçta 32 gol katkısı veren Bobo 3. sırada yer alırken bu isimleri Rafa Silva takip ediyor.

Rafa Silva, kalan 3 maçta 5 skor katkısı vermesi halinde listeye zirveye yerleşebilir.

Rafa Silva, son Adana Demirspor maçında 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

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