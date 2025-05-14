Mert Hakan Yandaş'ın son durumu belli oldu!

Büyük talihsizlik yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın milyonda bir rastlanan bir enfeksiyon vakası geçirdiği belirtilmişti.



Geçtiğimiz günlerde konuşan kulüp kaynaklarının, "Oyuncu sıradan bir enjeksiyon olduktan sonra, o bölgede kolayca izah edilemeyecek bir şekilde bir enfeksiyon oluştu. Çok ender rastlanan bir durum." ifadelerini kullanmıştı.



Sarı-lacivertlilerin deneyimli futbolcusunun tedavisinde son durum belli oldu.



SEVİNDİREN HABER



Mert Hakan Yandaş'tan sevindiren haber geldi. Yaklaşık 1 ay tedavi gören futbolcunun tam olarak iyileştiği belirtildi.



