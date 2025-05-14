13 Mayıs
Real Valladolid-Girona
0-1
13 Mayıs
Real Sociedad-Celta Vigo
0-1
13 Mayıs
Sevilla-Las Palmas
1-0
13 Mayıs
FC Zürich-Winterthur
4-1
13 Mayıs
Sion-St. Gallen
1-1

Mert Hakan Yandaş'ın son durumu belli oldu!

Yaşadığı enfeksiyon rahatsızlığının tedavisi için her yol denenen Mert Hakan Yandaş, sonuç alınamayınca bıçak altına yatmıştı. Uzun süredir hastanede tedavi gören futbolcunun son durumu belli oldu.

calendar 14 Mayıs 2025 08:35
Haber: NTVSpor, Fotoğraf: AA
Mert Hakan Yandaş'ın son durumu belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Büyük talihsizlik yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın milyonda bir rastlanan bir enfeksiyon vakası geçirdiği belirtilmişti.

Geçtiğimiz günlerde konuşan kulüp kaynaklarının, "Oyuncu sıradan bir enjeksiyon olduktan sonra, o bölgede kolayca izah edilemeyecek bir şekilde bir enfeksiyon oluştu. Çok ender rastlanan bir durum." ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-lacivertlilerin deneyimli futbolcusunun tedavisinde son durum belli oldu.

SEVİNDİREN HABER

Mert Hakan Yandaş'tan sevindiren haber geldi. Yaklaşık 1 ay tedavi gören futbolcunun tam olarak iyileştiği belirtildi.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.