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Beşiktaş'tan Chamberlain açıklaması!

Beşiktaş, Adana Demirspor maçında sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain'in sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

calendar 13 Mayıs 2025 18:28 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2025 18:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Chamberlain açıklaması!
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Beşiktaş, Adana Demirspor maçında sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain için açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcunun  sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta bu sezon 20 maçta süre bulan Chamberlain, 1 gol attı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'la oynadığı müsabakanın 11. dakikasında sağ dizinde meydana gelen travma sonucu oyuna devam edemeyen futbolcumuz Alex Chamberlain'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Alex Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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