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Fenerbahçe'de kritik yaz: Her şey Mourinho'nun kararına bağlı

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam edilmesi halinde yeni sezon kadrosunu Portekizli hocanın sunduğu rapor doğrultusunda şekillendirecek. Transferden kampa kadar tüm planlama Mourinho'nun kararına bağlı olacak.

calendar 14 Mayıs 2025 10:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de kritik yaz: Her şey Mourinho'nun kararına bağlı
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Fenerbahçe'de gözler hem sezon sonuna hem de teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceğine çevrildi.

Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında yaşanan puan kayıpları sonrası yeni sezon planlamasını, Mourinho'nun takımda kalması durumuna göre şekillendirmeye hazırlanıyor.

KARAR, DEVAM YÖNÜNDE OLURSA PLAN HAZIR

Sarı-Lacivertliler'de Jose Mourinho'nun takımda kalması halinde, Portekizli teknik adamın sezon sonunda sunduğu detaylı rapor doğrultusunda kadro çalışmaları başlayacak. Mourinho'nun kalması halinde tüm operasyonlar bu rapora göre yürütülecek.

KAMP YERİ PORTEKİZ, TARİH 5 TEMMUZ

Fenerbahçe, Mourinho ile yola devam etme kararı alırsa, yaz kampını teknik direktörün ülkesi Portekiz'de yapacak. Kampın başlangıç tarihi 5 Temmuz olarak belirlenirken, kadronun bu tarihe kadar hazır olması hedefleniyor. Geçmiş sezonlarda yaşanan gecikmelerin tekrarlanmaması adına transferlerin kampa kadar tamamlanması planlanıyor.

SON KARARI MOURINHO VERECEK

Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre, Fenerbahçe yeni sezona ilk 11 seviyesinde en az 4 yeni transferle girmeyi hedefliyor. Mourinho'nun kalması halinde bu sayı teknik heyetin vereceği karara göre artabilir. Transfer listesindeki oyuncularla ilgili son kararı yine Mourinho verecek.

GİDECEK VE KALACAKLAR BELİRLENECEK

Oğuz Aydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri gibi Avrupa piyasasında talibi olan futbolcuların durumları da Mourinho'nun vereceği karara göre netleşecek. Kalıp kalmayacaklarına, gelen teklifler ve takımın ihtiyaçları doğrultusunda teknik heyet karar verecek.  

 
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