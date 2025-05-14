Fenerbahçe'de kritik yaz: Her şey Mourinho'nun kararına bağlı

Fenerbahçe'de gözler hem sezon sonuna hem de teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceğine çevrildi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında yaşanan puan kayıpları sonrası yeni sezon planlamasını, Mourinho'nun takımda kalması durumuna göre şekillendirmeye hazırlanıyor.
KARAR, DEVAM YÖNÜNDE OLURSA PLAN HAZIR
Sarı-Lacivertliler'de Jose Mourinho'nun takımda kalması halinde, Portekizli teknik adamın sezon sonunda sunduğu detaylı rapor doğrultusunda kadro çalışmaları başlayacak. Mourinho'nun kalması halinde tüm operasyonlar bu rapora göre yürütülecek.
KAMP YERİ PORTEKİZ, TARİH 5 TEMMUZ
Fenerbahçe, Mourinho ile yola devam etme kararı alırsa, yaz kampını teknik direktörün ülkesi Portekiz'de yapacak. Kampın başlangıç tarihi 5 Temmuz olarak belirlenirken, kadronun bu tarihe kadar hazır olması hedefleniyor. Geçmiş sezonlarda yaşanan gecikmelerin tekrarlanmaması adına transferlerin kampa kadar tamamlanması planlanıyor.
SON KARARI MOURINHO VERECEK
Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre, Fenerbahçe yeni sezona ilk 11 seviyesinde en az 4 yeni transferle girmeyi hedefliyor. Mourinho'nun kalması halinde bu sayı teknik heyetin vereceği karara göre artabilir. Transfer listesindeki oyuncularla ilgili son kararı yine Mourinho verecek.
GİDECEK VE KALACAKLAR BELİRLENECEK
Oğuz Aydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri gibi Avrupa piyasasında talibi olan futbolcuların durumları da Mourinho'nun vereceği karara göre netleşecek. Kalıp kalmayacaklarına, gelen teklifler ve takımın ihtiyaçları doğrultusunda teknik heyet karar verecek.
Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında yaşanan puan kayıpları sonrası yeni sezon planlamasını, Mourinho'nun takımda kalması durumuna göre şekillendirmeye hazırlanıyor.
KARAR, DEVAM YÖNÜNDE OLURSA PLAN HAZIR
Sarı-Lacivertliler'de Jose Mourinho'nun takımda kalması halinde, Portekizli teknik adamın sezon sonunda sunduğu detaylı rapor doğrultusunda kadro çalışmaları başlayacak. Mourinho'nun kalması halinde tüm operasyonlar bu rapora göre yürütülecek.
KAMP YERİ PORTEKİZ, TARİH 5 TEMMUZ
Fenerbahçe, Mourinho ile yola devam etme kararı alırsa, yaz kampını teknik direktörün ülkesi Portekiz'de yapacak. Kampın başlangıç tarihi 5 Temmuz olarak belirlenirken, kadronun bu tarihe kadar hazır olması hedefleniyor. Geçmiş sezonlarda yaşanan gecikmelerin tekrarlanmaması adına transferlerin kampa kadar tamamlanması planlanıyor.
SON KARARI MOURINHO VERECEK
Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre, Fenerbahçe yeni sezona ilk 11 seviyesinde en az 4 yeni transferle girmeyi hedefliyor. Mourinho'nun kalması halinde bu sayı teknik heyetin vereceği karara göre artabilir. Transfer listesindeki oyuncularla ilgili son kararı yine Mourinho verecek.
GİDECEK VE KALACAKLAR BELİRLENECEK
Oğuz Aydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri gibi Avrupa piyasasında talibi olan futbolcuların durumları da Mourinho'nun vereceği karara göre netleşecek. Kalıp kalmayacaklarına, gelen teklifler ve takımın ihtiyaçları doğrultusunda teknik heyet karar verecek.