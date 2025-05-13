Angel Correa, Meksika'ya gidiyor!

Atletico Madrid forması giyen Angel Correa, kariyerine Meksika'da devam etmeye hazırlanıyor.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Relevo'da yer alan habere göre, Correa, Meksika'dan Tigres ile sözlü anlaşmaya vardı.
Tigres'in, Atletico Madrid ile de görüşme halinde olduğu ve iki ekibin, transferi 6 milyon euro'ya tamamlamak üzere olduğu vurgulandı.
Atletico Madrid'de bu sezon 42 maçta süre bulan 30 yaşındaki Correa, 7 gol attı ve 5 asist yaptı.
Relevo'da yer alan habere göre, Correa, Meksika'dan Tigres ile sözlü anlaşmaya vardı.
Tigres'in, Atletico Madrid ile de görüşme halinde olduğu ve iki ekibin, transferi 6 milyon euro'ya tamamlamak üzere olduğu vurgulandı.
Atletico Madrid'de bu sezon 42 maçta süre bulan 30 yaşındaki Correa, 7 gol attı ve 5 asist yaptı.