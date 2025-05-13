Angel Correa, Meksika'ya gidiyor!

Atletico Madrid forması giyen Angel Correa, kariyerine Meksika'da devam etmeye hazırlanıyor.



Relevo'da yer alan habere göre, Correa, Meksika'dan Tigres ile sözlü anlaşmaya vardı.



Tigres'in, Atletico Madrid ile de görüşme halinde olduğu ve iki ekibin, transferi 6 milyon euro'ya tamamlamak üzere olduğu vurgulandı.



Atletico Madrid'de bu sezon 42 maçta süre bulan 30 yaşındaki Correa, 7 gol attı ve 5 asist yaptı.



