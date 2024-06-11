Milwaukee Bucks ekibinin, Los Angeles Lakers'ın eski başantrenörü Darvin Ham'i koç Doc Rivers'ın baş asistanı olarak işe aldığı bildirildi.



Ham, Lakers'a katılmadan önce Bucks'ta eski koç Mike Budenholzer'ın asistanlığını yapmış, ayrıca Lakers ve Atlanta Hawks'ta da asistan olarak görev almıştı.



Lakers'ın Nisan ayında playoffların ilk turunda elenmesi sonrası görevine son verdiği Ham, takımla iki yıllık döneminde 90-74'lük bir normal sezon serisi ve iki playoff serisi galibiyeti yakalamıştı.





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