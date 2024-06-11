Nürnberg'te Miroslav Klose dönemi

Almanya Bundesliga II ekiplerinden Nürnberg'in yeni teknik direktörü Miroslav Klose oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Nürnberg'te Miroslav Klose dönemi
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11 Haziran 2024 13:06
Almanya Bundesliga ekiplerinden Nürnberg'te teknik direktörlük görevine Miroslav Klose getirildi.

Klose, imzayı atmasının ardından, "Gelenek, tutku ve harika taraftarlar... Bunların hepsi futbolda sevdiğim ve Nürnberg ile bağdaştırdığım şeyler. Bu nedenle burada antrenörlük olma fırsatı bana heyecan veriyor. Kulübün altyapı çalışmalarıyla harika bir temeli var ve biz de bunu geliştirmek istiyoruz. Şimdi harekete geçme, çalışmaya başlama ve sezonu doğru yolda ilerletme zamanı" ifadelerini kullandı.

46 yaşındaki Klose daha önce Almanya ve Bayern Münih'te yardımcı antrenörlük görevlerini yürütmüş, Bayern Münih U17 ve Altach'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Klose, kısa bir dönem de Bayern Münih'in kulüp temsilcisi olarak görev yapmıştı.

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