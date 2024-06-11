İlkem Yapı Tarsus Spor, ABD'li pivot Jillian Alleyne'yi transfer etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi İlkem Yapı Tarsus Spor, ABD'li oyuncu Jillian Alleyne'yi transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İlkem Yapı Tarsus Spor, ABD'li pivot Jillian Alleyne'yi transfer etti
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11 Haziran 2024 13:23
 ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi İlkem Yapı Tarsus Spor, ABD'li oyuncu Jillian Alleyne'yi kadrosuna kattı.

Mersin ekibi, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Daha önce 11 oyuncuyu renklerine bağlayan İlkem Yapı Tarsus Spor, geçen yıl FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da mücadele eden 29 yaşındaki Jillian Alleyne'yi katrosuna dahil etti.

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