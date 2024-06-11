Golden State Warriors'ın, veteran pivotu Kevon Looney'yi bu yaz gönderme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.



Warriors'ın uzun yıllar boyunca değişmez parçalarından biri olan Looney'nin bu yaz takımdan ayrılabileceğine dair spekülasyonlar arttı.



The Athletic'ten Tim Kawakami, 'Warriors Plus Minus' isimli podcast'te paylaştığı detaylarda Warriors'ın mali baskılarını hafifletmek adına tecrübeli uzun Looney ile yollarını ayırmasının güçlü bir ihtimal olduğunu belirtti.



Önümüzdeki sezon için 8 milyon dolarlık kontratının yalnızca 3 milyon doları garantili olan Looney'nin sözleşme durumunun, belirsizliği artırdığı öne sürüldü.



Athlon Sports Nation'dan Jonah Morgan, Kawakami'nin yorumlarına dikkat çekerek, Warriors'ın stratejik finansal kararlar almaya çalıştığı bir dönemde Looney'nin potansiyel olarak ayrılabileceğini açıkladı.



28 yaşındaki Looney, geçtiğimiz sezon maç başına 16,1 dakikada 4,5 sayı ve 5,7 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





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