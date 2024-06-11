Filenin Sultanları,Tayland ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hong Kong'da gerçekleştirilecek FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. hafta mücadelesinde ilk maçını 12 Haziran Çarşamba günü Tayland ile yapacak.



Hong Kong Coliseum'da oynanacak mücadele TSİ 12.00'de başlayacak.



Bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak "Filenin Sultanları", organizasyonda 8 maçta 6 galibiyet elde etti.



8 maçın sonunda topladığı 18 puanla 5. sırada bulunan milliler, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı elde edecek.



Maçlar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.



Ay-yıldızlıların, VNL'in üçüncü ve son haftasında yapacağı maçların programı şöyle:



12 Haziran Çarşamba:



12.00 Türkiye-Tayland



13 Haziran Perşembe:



15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye



15 Haziran Cumartesi:



15.30 Çin-Türkiye



16 Haziran Pazar:



12.00 Türkiye-Brezilya





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