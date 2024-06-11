Connecticut Üniversitesi koçu Dan Hurley'nin, Los Angeles Lakers'ın 70 milyon dolarlık koçluk teklifini reddettiği bildirildi.



Hurley, sonrasında konuyla ilgili şu açıklamayı paylaştı:



"Oldukça onur duyduğum bir deneyim oldu. Günün sonunda, Connecticut'ta oluşturduğumuz şampiyonluk kültürüyle son derece gurur duyuyorum. Bugünkü antrenmandan önce takım olarak bir araya geldik ve şu anda odak noktamız, bu yaz daha iyiye gitmek ve şampiyonluk yolunda takım olarak kenetlenmektir."



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Lakers'ın Hurley'ye 70 milyon dolar değerinde altı yıllık bir sözleşme teklif ettiğini ve bu anlaşmanın kendisini NBA'in en yüksek maaşlı koçlarından biri haline getirmiş olabileceğini söyledi.



Hurley'nin bir sonraki hedefinin, John Wooden'ın UCLA takımının 1967-73 yılları arasında art arda yedi kez şampiyonluk kazanmasından bu yana UConn'ı erkekler kolej basketbolundaki ilk 'three-peat'e taşımak olacağı kaydedildi.



Wojnarowski, Lakers'ın bir sonraki başantrenör için görüşme sürecine devam edeceğini ve en önde gelen iki adayın ise New Orleans Pelicans'ın asistan koçu James Borrego ve NBA oyunculuğundan medya kişiliğine geçiş yapan JJ Redick olduğunu belirtti.





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