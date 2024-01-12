Karne ne zaman alınacak? 2024 e-okul karne tatili ne zaman?

2023-2024 sömestr takvimi, karnelerini almak için bekleyen öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yoğun ders ve sınav takviminden bunalan öğrenciler, 15 günlük tatil için artık geri sayıma başladı. Peki, karneler ne zaman verilecek? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor?



KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?



Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.



İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.



İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

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