Eyüpspor, Sergio Oliveira'dan vazgeçmiyor

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Galatasaray'da forma giyen Sergio Oliveira'yı ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Eyüpspor, Sergio Oliveira'dan vazgeçmiyor
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11 Haziran 2024 09:39
Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Portekizli yıldız Sergio Oliveira, hakkında çıkan Eyüpspor iddialarını yalanlamıştı.

Oliveira'nın yalanlamasına karşın Süper Lig'in yeni ekibi, Portekizli orta sahanın peşini bırakmadı.

İKNA ETMEYE ÇALIŞACAKLAR

Galatasaray'a kiralama teklifi yapmayı düşünen Arda Turan'ın takımı, 32 yaşındaki orta sahayı da projeyle ikna etmek istiyor.

Galatasaray, 2026'ya kadar sözleşmesi olan Oliveira'nın ayrılığına onay verecek. 32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 24 maçta 2 gol 2 asistlik performans gösterdi.



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