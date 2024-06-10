Araba fiyatları düşecek mi? 2. el araba fiyatları düşer mi?

Tüm dünyayı etkileyen çip sorunu, enerji sorunu, yüksek enflasyon ve dolat/TL kurunun üzerine bir de Rusya - Ukrayna savaşının eklenmesiyle otomobil fiyatları arttıkça arttı... Peki, Araba fiyatları düşer mi? 2024 ikinci el araba fiyatları düşer mi, ne zaman düşer?
ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ, ARTAR MI 2024? 2024 araba fiyatları düşecek mi sorusu ülkemizde hemen hemen herkes tarafından yöneltilen bir soru başlığı olarak öne çıkıyor. Son yıllarda otomobil sektöründe yaşanan dalgalanmalar 2024 yılı için de belirgin bir şekilde devam edecek gibi görünüyor.2024 araba fiyatları düşecek mi sorusu ülkemizde hemen hemen herkes tarafından yöneltilen bir soru başlığı olarak öne çıkıyor. Son yıllarda otomobil sektöründe yaşanan dalgalanmalar 2024 yılı için de belirgin bir şekilde devam edecek gibi görünüyor. Özellikle sektörün önde gelen isimlerinden Özpeynirci'nin açıklamalarına göre 2024'te otomobil fiyatlarında artış eğilimi devam edecek.Özpeynirci'nin belirttiği önemli noktalardan biri kredi maliyetlerinin yüksekliği ve krediye ulaşmada yaşanan zorluklar. Bu durum tüketicilerin araç alımlarında daha temkinli hareket etmelerine ve bazılarının alımı ertelemesine neden olacak. Krediye ulaşmada yaşanan bu zorluklar otomobil satışlarının azalmasına ve pazarın daralmasına sebebiyet verecek.Bu durumun doğrudan bir sonucu olarak 2024 yılında otomobil pazarının yüzde 30-35 arasında daralması bekleniyor. Satışların 750-800 bin bandına gerileyeceği anlamına gelmektedir. Bu rakamlar sektörün zorlu bir döneme girebileceğini ve firmaların stratejilerini yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini gösteriyor.Peki, tüketiciler için bu durum ne anlama geliyor? Öncelikle otomobil almayı planlayan bireylerin daha dikkatli olması ve finansal durumlarını detaylı bir şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. Alternatif finansman yöntemlerini araştırmak ve farklı ödeme planlarına göz atmak da faydalı olabilir.2024 yılı otomobil sektörü için zorlu bir yıl olabilir. Doğru stratejiler ve tüketicilerin bilinçli kararlarıyla sektörün bu zorlukları aşabileceğine inanıyoruz. Her şeye rağmen otomobil alımı yapacak olan bireylerin ve şirketlerin sektörü yakından takip etmeleri ve gelişmelere hızlı bir şekilde adapte olmaları önem taşımaktadır.İkinci El Otomobil Fiyatları: Durum ve Beklentiler
Otomobil sektöründe yaşanan gelişmeler sadece yeni araç fiyatlarını etkilemekle kalmıyor aynı zamanda ikinci el otomobil piyasasını da derinden etkiliyor. Son yıllarda ikinci el otomobil fiyatları dalgalanmalar dikkat çekiyor ve bu durum birçok tüketicinin kafasında soru işaretlerine neden oluyor.Neden Fiyatlar Değişiyor?
Ekonomik koşullar, kredi imkanları ve tüketicilerin satın alma gücü ikinci el otomobil piyasasındaki fiyatları doğrudan etkiliyor. Artan talep veya azalan arz fiyatların yükselmesine neden oluyor.Yeni otomobil fiyatlarındaki artışlar ikinci el araçların da değer kazanmasına sebep oluyor. Yüksek maliyetli yeni araçlar tüketicilerin daha uygun fiyatlı ikinci el araçlara yönelmesine neden oluyor ve bu seferde 2.el araç piyasası neredeyse sıfır piyasayla aynı oluyor.2024 için Beklentiler
Özellikle yeni otomobil piyasasındaki belirsizlikler ve maliyet artışları ikinci el otomobil fiyatları üzerinde de baskı oluşturabilir. 2024 yılında ikinci el otomobil fiyatlarındaki yön tamamen arz ve talep dengesine bağlı olacak gibi görünüyor. Ekonomik istikrar, kredi imkanları ve tüketicilerin satın alma gücü bu dengenin oluşmasında kritik rol oynayacak.
SIFIR ARABA FİYATLARI 2024
Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 800 bin TL'nin altındaki modelleri derledik.
Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri hangileri? 800 bin TL altında hangi otomobiller alınabilir? Türkiye'nin en ucuz otomobilleri neler? İşte matrah düzenlemesi öncesi fiyatlar ve sonrasında oluşan indirimli son fiyatlar... VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
Matrah öncesi fiyatı: 524,000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 466.000 TL
Aralık fiyatı: 473,900 TL
Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
Matrah öncesi fiyatı: 576,200 TL
Matrah sonrası fiyatı: 544,300 TL
Aralık fiyatı: 558,400 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 638,200 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 736,700 TL VOLKSWAGEN
Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life
Fiyatı: 652,600 TL
T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life - 764,500 TL VOLKSWAGEN
Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
Fiyatı: 706,900 TL VOLKSWAGEN
Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression -
Fiyat 658,100 TL SEAT
IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
Matrah öncesi fiyatı: 490.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 435.750 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Liste fiyatı 562.000 TL
1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 695.000 TL SEAT
LEON 1.0 TSI 110 HP Style
Fiyatı 760.000 TL SEAT
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Fiyatı 665.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience
Fiyatı 715.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR
Fiyatı 715.000 TL SKODA
Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite
Matrah öncesi fiyatı: 508.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 452.568 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Elite
Matrah öncesi fiyatı: 549.400 TL
Matrah sonrası fiyatı: 518.984 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 604.400 TL
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium - 664.400 TL SKODA
Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort
Liste Fiyatı 659.900 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Elite
Fiyatı 694.900 TL
Premium 1.0 TSI 110 PS DSG - 769.400 TL
KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite
Fiyatı 735.900 TL
Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 784.900 TL CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Matrah öncesi fiyatı: 474.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 421.521 TL
Aralık kampanyalı fiyatı: 432.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold
Matrah öncesi fiyatı: 574.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 542.205 TL
Aralık kampanyalı fiyatı: 559.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine Business
Matrah öncesi fiyatı: 591.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 558.260 TL
Aralık kampanyalı fiyatı: 597.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 607.000 TL CİTROEN
C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Fiyatı: 675.000 TL
1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 710.000 TL
1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Shine - 772.000 TL
1.5 BlueHDi 120 HP - EAT6 Feel Bold - 761.000 TL CİTROEN
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Matrah öncesi fiyatı: 514.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 457.141 TL
Aralık kampanyalı fiyatı: 509.000 TL
CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel
Fiyatı: 672.000 TL
1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold -
793.000 TL DACİA
YENİ SANDERO Essential Tce 90 bg CVT
Matrah öncesi fiyatı: 515.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 458.000 TL
Aralık fiyatı: 458.000 TL DACİA
YENİ SANDERO STEPWAY Essential Stepway Tce 90 bg
Matrah öncesi fiyatı: 506.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 450.000 TL
Essential Stepway Eco-G 100 bg - 521.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 463.000 TL
Essential Stepway Tce 90 bg CVT - 538.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 508.900 TL
Expression Stepway Tce 90 bg CVT - 557.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 526.900 TL DACİA
YENİ DUSTER Essential TCe 90 bg- 549.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 512.900 TL
Expression ECO- G 100 bg - 593.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 544.900 TL
Aralık kampanyası: 563.300 TL
Essential TCe 150 bg EDC - 628.000 TL
Journey TCe 150 bg EDC - 674.900 TL
Essential Blue dCi 115 bg 4x4 - 691.000 TL DACİA
YENİ JOGGER Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu
Matrah öncesi fiyatı: 588.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 555.000 TL
Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu - 603.900 TL
Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu - 603.900 TL
Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu - 608.900 TL
Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu - 634.000 TL
Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu - 649.000 TL FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
Matrah öncesi fiyatı: 437.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 365.300 TL
Aralık fiyatı: 374.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel - 558.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 528.000 TL
Aralık fiyatı: 540.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel - 632.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik - 683.900 TL
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 474.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 422.400 TL
Aralık fiyatı: 424.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 688.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 708.900 TL
1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 509.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 453.500 TL
Aralık fiyatı: 463.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 702.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 743.900 TL FIAT
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Matrah öncesi fiyatı: 479.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 426.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel - 561.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 530.800 TL
Aralık fiyatı: 543.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 652.900 TL
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin 488.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 434.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 586.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 554.400 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 662.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 713.900 TL FIAT
Egea Station Wagon 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel
Matrah öncesi fiyatı: 576.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 545.000 TL
Aralık fiyatı: 557.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 692.900 TL FIAT
Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli
Matrah öncesi fiyatı: 474.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 422.400 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel - 576.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 438.000 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 661.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli-Benzinli - 717.900 TL
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 501.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 446.400 TL
Aralık fiyatı: 456.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel - 619.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 708.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 737.900 TL
1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli- 536.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 507.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 721.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 772.900 TL FIAT
Egea Cross Wagon 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 701.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 754.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli - 606.500 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 736.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 789.900 TL FİAT
PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli
Matrah öncesi fiyatı: 475.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 423.200 TL
Aralık fiyatı: 439.900 TL
1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli
Matrah öncesi fiyatı: 479.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 426.800 TL
Aralık fiyatı: 428.900 TL
0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin
Matrah öncesi fiyatı: 566.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 535.500 TL
Aralık fiyatı: 551.900 TL
0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin
Matrah öncesi fiyatı: 583.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 551.600 TL
Aralık fiyatı: 596.600 TL FİAT
500 HB Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Hybrid
Fiyatı: 611.900 TL
500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Dolcevita Manuel Hybrid 666.900 TL FİAT
500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 641.900 TL
1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli - 660.900 TL FORD
Yeni Fiesta Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75 PS 5 İleri Manuel Benzin
Matrah öncesi fiyatı: 577.700 TL
Matrah sonrası fiyatı: 545.700 TL
Aralık fiyatı: 551.100 TL
Titanium Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS Otomatik - Benzin/Hibrit - 798.300 TL FORD
EcoSport Style / SUV / 1.0L EcoBoost 125PS / 6 İleri Otomatik / Benzin
Fiyatı 668.600 TL
ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 125PS Otomatik - Benzin - 757.900 TL FORD
Puma Style / SUV / 1.0L EcoBoost 95PS / 6 İleri Manuel / Benzin
Liste fiyatı 756.500 TL HONDA
Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance
Matrah öncesi fiyatı: 567.500 TL
Matrah sonrası fiyatı: 547.000 TL
City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive
Matrah öncesi fiyatı: 585.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 563.500 TL HYUNDAİ
Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel
Matrah öncesi fiyatı: 331.500 TL
Matrah sonrası fiyatı: 300.566 TL
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT - 373.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 329.298 TL
1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT - 385.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 339.887 TL
1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT - 402.500 TL
Matrah sonrası fiyatı: 355.328 TL HYUNDAİ
Hyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
Matrah öncesi fiyatı: 444.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 370.354 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 477.500 TL
Matrah sonrası fiyatı: 424.680 TL
1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 486.500 TL
Matrah sonrası fiyatı: 432.680 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 512.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 455.347 TL
1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 528.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 469.569 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 518.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 460.616 TL
i20 N 1.6 T-GDI 204 PS Benzin Manuel - 747.000 TL HYUNDAİ
Elantra 1.6MPI 123 PS 6 İleri Manuel Style (Benzinli)
Fiyatı 621.000 TL
1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT - 660.000 TL
1.6 MPI 123 PS Smart Benzin CVT - 719.000 TL HYUNDAİ
Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel
Matrah öncesi fiyatı: 472.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 419.791 TL
1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin Otomatik
Matrah öncesi fiyatı: 503.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 447.347 TL
1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik
Matrah öncesi fiyatı: 525.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 466.903 TL
1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik
Matrah öncesi fiyatı: 550.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 519.562 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT
Matrah öncesi fiyatı: 568.500 TL
Matrah sonrası fiyatı: 537.002 TL HYUNDAİ
Kona 1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCT
Fiyatı: 674.000 TL KİA
PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin
Matrah öncesi fiyatı: 443.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 369.420 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live
Matrah öncesi fiyatı: 450.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 375.250 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool
Matrah öncesi fiyatı: 460.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 383.580 TL
Picanto 1.2L 84 PS AMT Benzin Feel
Matrah öncesi fiyatı: 460.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 383.580 TL KİA
RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool
Matrah öncesi fiyatı: 471.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 418.830 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool
Matrah öncesi fiyatı: 532.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 473.120 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor
Matrah öncesi fiyatı: 592.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 559.220 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 611.800 TL KİA
Yeni Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Elegance - 680.000 TL
Yeni Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Prestige - 790.000 TL KİA
Yeni Ceed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool
Fiyatı: 685.000 TL
Ceed HB 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool - 715.000 TL
Ceed HB 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Cool - 765.000 TL KİA
STONIC 1.2L 84 PS Manuel - Benzin - Cool
Matrah öncesi fiyatı: 528.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 469.500 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool
Matrah öncesi fiyatı: 577.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 545.060 TL
Stonic 1.0L 100 PS Manuel Benzin Cool
Matrah öncesi fiyatı: 589.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 556.360 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Business - 610.820 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance 636.000 TL
Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance Konfor - 675.000 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 677.000 TL
MG
MG ZS Comfort 1.5 5MT - Benzin - 106 PS
Fiyatı: 563.600 TL
MG ZS Luxury 1.0T 6AT Benzin 111 PS - 769.000 TL MITSUBISHI
Space Star 1.2 INTENSE CVT
Matrah öncesi fiyatı: 493.600 TL
Matrah sonrası fiyatı: 438.900 TL
Aralık fiyatı: 452.000 TL NİSSAN
Micra 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna
Fiyatı: 613.800 TL
NİSSAN
Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna
Fiyatı: 670.400 TL
1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna - 768.200 TL OPEL
CORSA 1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE
Matrah öncesi fiyatı: 499.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 444.900 TL
Aralık fiyatı: 464.900 TL
1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION
Matrah öncesi fiyatı: 589.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 557.900 TL
Aralık fiyatı: 561.900 TL
1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE - 633.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE - 707.900 TL OPEL
Yeni Astra
1.2 130 HP Benzin MT6 Edition - 693.900 TL OPEL
CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL
Fiyatı 629.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT6 ESSENTIAL
- 679.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT6 EDITION - 731.900 TL PEUGEOT
Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8
Matrah öncesi fiyatı: 510.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 453.121 TL
Aralık fiyatı: 465.000 TL
208 PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8 - 610. 000 TL
208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 - 613.000 TL
208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 679.500 TL
208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 748.500 TL PEUGEOT
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT
Fiyatı - 716.000 TL
2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 797.000 TL RENAULT
Clio Joy 1.0 Sce 65 bg
Matrah öncesi fiyatı: 448.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 373.000 TL
Aralık fiyatı: 376.900 TL
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 516.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 458.000 TL
Aralık fiyatı: 460.200 TL
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 536.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 507.000 TL
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 578.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 546.000 TL RENAULT
Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg
Matrah öncesi fiyatı: 447.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 372.000 TL
Aralık fiyatı: 373.900 TL
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 524.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 466.000 TL
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 556.900 TL
Matrah sonrası fiyatı: 526.000 RENAULT
Captur Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
Liste fiyatı 742.000 TL
Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 762.000 TL
Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 790.000 TL RENAULT
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 653.500 TL
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg - 663.500 TL
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg - 711.000 TL
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 797.000 TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg - 752.000 TL SUZUKİ
SWIFT HİBRİT 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 -
Matrah öncesi fiyatı: 595.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 562.026 TL
1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 601.000 TL
1.2 MHEV CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 645.000 TL
1.2 MHEV CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 651.000 TL SUZUKİ
VITARA 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 789.000 TL
1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 799.000 TL TOYOTA
Corolla 1.5 Vision
Liste fiyatı 607.050 TL
COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 633.750 TL
COROLLA 1.5 Dream - 671.150 TL
COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 697.850 TL
COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 742.150 TL
COROLLA 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 783.400 TL TOYOTA
COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream Multidrive S
Fiyatı 744.400 TL
COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S
Fiyat 781.600 TL
COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Flame Multidrive S
Fiyat 789.650 TL TOYOTA
YARIS CROSS 1.5 Dream Multidrive S
Fiyatı 752.500 TL
YARIS CROSS 1.5 Dream X-Pack Multidrive S - 770.000 TL TOYOTA
YARIS 1.0 Vision
Matrah öncesi fiyatı: 517.050 TL
Matrah sonrası fiyatı: 459.750 TL
Yaris 1.5 Dream Multidrive S - 623.250 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S 661.500 TL
1.5 Flame Multidrive S 672.100 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S 699.000 TL TOYOTA
Yaris 1.5 Hybrid Dream e-CVT - 789.200 TL