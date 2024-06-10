Haber Tarihi: 10 Haziran 2024 13:01 - Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2024 13:01

Araba fiyatları düşecek mi? 2. el araba fiyatları düşer mi?

2024 2. el araba fiyatları düşer mi, ne zaman düşecek? soruları, beklentileri devam eden vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Yeni yılın başlamasıyla araç piyasasında düşüşler devam ediyor. 2023 yılında artışa geçen otomobil fiyatlarının yeni yılla birlikte nasıl bir çizgide ilerleyeceği vatandaş tarafından merak edilirken uzman isimden 2024 yılı için flaş bir uyarı geldi. İşte "Araba fiyatları düşecek mi" sorusunun detayları....

Araba fiyatları düşecek mi? 2. el araba fiyatları düşer mi?
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Tüm dünyayı etkileyen çip sorunu, enerji sorunu, yüksek enflasyon ve dolat/TL kurunun üzerine bir de Rusya - Ukrayna savaşının eklenmesiyle otomobil fiyatları arttıkça arttı... Peki, Araba fiyatları düşer mi? 2024 ikinci el araba fiyatları düşer mi, ne zaman düşer?
ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ, ARTAR MI 2024?

2024 araba fiyatları düşecek mi sorusu ülkemizde hemen hemen herkes tarafından yöneltilen bir soru başlığı olarak öne çıkıyor. Son yıllarda otomobil sektöründe yaşanan dalgalanmalar 2024 yılı için de belirgin bir şekilde devam edecek gibi görünüyor.

2024 araba fiyatları düşecek mi sorusu ülkemizde hemen hemen herkes tarafından yöneltilen bir soru başlığı olarak öne çıkıyor. Son yıllarda otomobil sektöründe yaşanan dalgalanmalar 2024 yılı için de belirgin bir şekilde devam edecek gibi görünüyor. Özellikle sektörün önde gelen isimlerinden Özpeynirci'nin açıklamalarına göre 2024'te otomobil fiyatlarında artış eğilimi devam edecek.

Özpeynirci'nin belirttiği önemli noktalardan biri kredi maliyetlerinin yüksekliği ve krediye ulaşmada yaşanan zorluklar. Bu durum tüketicilerin araç alımlarında daha temkinli hareket etmelerine ve bazılarının alımı ertelemesine neden olacak. Krediye ulaşmada yaşanan bu zorluklar otomobil satışlarının azalmasına ve pazarın daralmasına sebebiyet verecek.

Bu durumun doğrudan bir sonucu olarak 2024 yılında otomobil pazarının yüzde 30-35 arasında daralması bekleniyor. Satışların 750-800 bin bandına gerileyeceği anlamına gelmektedir. Bu rakamlar sektörün zorlu bir döneme girebileceğini ve firmaların stratejilerini yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini gösteriyor.

Peki, tüketiciler için bu durum ne anlama geliyor? Öncelikle otomobil almayı planlayan bireylerin daha dikkatli olması ve finansal durumlarını detaylı bir şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. Alternatif finansman yöntemlerini araştırmak ve farklı ödeme planlarına göz atmak da faydalı olabilir.

2024 yılı otomobil sektörü için zorlu bir yıl olabilir. Doğru stratejiler ve tüketicilerin bilinçli kararlarıyla sektörün bu zorlukları aşabileceğine inanıyoruz. Her şeye rağmen otomobil alımı yapacak olan bireylerin ve şirketlerin sektörü yakından takip etmeleri ve gelişmelere hızlı bir şekilde adapte olmaları önem taşımaktadır.

İkinci El Otomobil Fiyatları: Durum ve Beklentiler

Otomobil sektöründe yaşanan gelişmeler sadece yeni araç fiyatlarını etkilemekle kalmıyor aynı zamanda ikinci el otomobil piyasasını da derinden etkiliyor. Son yıllarda ikinci el otomobil fiyatları dalgalanmalar dikkat çekiyor ve bu durum birçok tüketicinin kafasında soru işaretlerine neden oluyor.

Neden Fiyatlar Değişiyor?

Ekonomik koşullar, kredi imkanları ve tüketicilerin satın alma gücü ikinci el otomobil piyasasındaki fiyatları doğrudan etkiliyor. Artan talep veya azalan arz fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Yeni otomobil fiyatlarındaki artışlar ikinci el araçların da değer kazanmasına sebep oluyor. Yüksek maliyetli yeni araçlar tüketicilerin daha uygun fiyatlı ikinci el araçlara yönelmesine neden oluyor ve bu seferde 2.el araç piyasası neredeyse sıfır piyasayla aynı oluyor.

2024 için Beklentiler

Özellikle yeni otomobil piyasasındaki belirsizlikler ve maliyet artışları ikinci el otomobil fiyatları üzerinde de baskı oluşturabilir. 2024 yılında ikinci el otomobil fiyatlarındaki yön tamamen arz ve talep dengesine bağlı olacak gibi görünüyor. Ekonomik istikrar, kredi imkanları ve tüketicilerin satın alma gücü bu dengenin oluşmasında kritik rol oynayacak.

SIFIR ARABA FİYATLARI 2024

Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 800 bin TL'nin altındaki modelleri derledik. 

Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri hangileri? 800 bin TL altında hangi otomobiller alınabilir? Türkiye'nin en ucuz otomobilleri neler? İşte matrah düzenlemesi öncesi fiyatlar ve sonrasında oluşan indirimli son fiyatlar...

VOLKSWAGEN 

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression


Matrah öncesi fiyatı: 524,000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 466.000 TL

Aralık fiyatı: 473,900 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Matrah öncesi fiyatı: 576,200 TL

Matrah sonrası fiyatı: 544,300 TL

Aralık fiyatı: 558,400 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 638,200 TL 

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 736,700 TL

VOLKSWAGEN 

Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

Fiyatı: 652,600 TL

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life - 764,500 TL

VOLKSWAGEN

Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı: 706,900 TL

VOLKSWAGEN

Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 

Fiyat 658,100 TL

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Matrah öncesi fiyatı: 490.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 435.750 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 562.000 TL

1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 695.000 TL

SEAT

LEON 1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı 760.000 TL

SEAT

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Fiyatı 665.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience 

Fiyatı 715.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR 

Fiyatı 715.000 TL

SKODA

Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite 

Matrah öncesi fiyatı: 508.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 452.568 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite 

Matrah öncesi fiyatı: 549.400 TL

Matrah sonrası fiyatı: 518.984 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 604.400 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium - 664.400 TL

SKODA

Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort

Liste Fiyatı 659.900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite

Fiyatı 694.900 TL

Premium 1.0 TSI 110 PS DSG - 769.400 TL

KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite

Fiyatı 735.900 TL

Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 784.900 TL

CİTROEN 

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Matrah öncesi fiyatı: 474.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 421.521 TL

Aralık kampanyalı fiyatı: 432.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold

Matrah öncesi fiyatı: 574.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 542.205 TL

Aralık kampanyalı fiyatı: 559.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine Business

Matrah öncesi fiyatı: 591.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 558.260 TL

Aralık kampanyalı fiyatı: 597.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 607.000 TL

CİTROEN 

C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik 

Fiyatı: 675.000 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 710.000 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Shine - 772.000 TL

1.5 BlueHDi 120 HP - EAT6 Feel Bold - 761.000 TL

CİTROEN 

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Matrah öncesi fiyatı: 514.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 457.141 TL

Aralık kampanyalı fiyatı: 509.000 TL

CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

Fiyatı: 672.000 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold - 
793.000 TL

DACİA

YENİ SANDERO Essential Tce 90 bg CVT

Matrah öncesi fiyatı: 515.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 458.000 TL

Aralık fiyatı: 458.000 TL

DACİA 

YENİ SANDERO STEPWAY Essential Stepway Tce 90 bg

Matrah öncesi fiyatı: 506.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 450.000 TL

Essential Stepway Eco-G 100 bg - 521.000  TL

Matrah sonrası fiyatı: 463.000 TL

Essential Stepway Tce 90 bg CVT - 538.900  TL

Matrah sonrası fiyatı: 508.900 TL

Expression Stepway Tce 90 bg CVT - 557.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 526.900 TL

DACİA 

YENİ DUSTER  Essential TCe 90 bg- 549.900  TL

Matrah sonrası fiyatı: 512.900 TL

Expression ECO- G 100 bg - 593.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 544.900 TL

Aralık kampanyası: 563.300 TL

Essential TCe 150 bg EDC - 628.000 TL

Journey TCe 150 bg EDC - 674.900 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4x4 - 691.000 TL

DACİA

YENİ JOGGER Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu

Matrah öncesi fiyatı: 588.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 555.000 TL

Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu - 603.900 TL

Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu - 603.900  TL

Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu - 608.900 TL

Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu - 634.000 TL

Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu - 649.000 TL

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP  Benzinli 

Matrah öncesi fiyatı: 437.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 365.300 TL

Aralık fiyatı: 374.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel - 558.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 528.000 TL

Aralık fiyatı: 540.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel - 632.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik  - 683.900 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 474.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 422.400 TL

Aralık fiyatı: 424.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 688.900 TL 

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 708.900 TL

1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 509.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 453.500 TL

Aralık fiyatı: 463.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 702.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 743.900 TL

FIAT

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

Matrah öncesi fiyatı: 479.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 426.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel - 561.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 530.800 TL

Aralık fiyatı: 543.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 652.900 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin 488.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 434.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 586.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 554.400 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 662.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 713.900 TL

FIAT

Egea Station Wagon 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel

Matrah öncesi fiyatı: 576.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 545.000 TL

Aralık fiyatı: 557.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 692.900 TL

FIAT

Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli 

Matrah öncesi fiyatı: 474.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 422.400 TL

1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel - 576.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 438.000 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 661.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli-Benzinli - 717.900 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 501.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 446.400 TL

Aralık fiyatı: 456.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel - 619.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel  - 708.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 737.900 TL

1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli- 536.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 507.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 721.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 772.900 TL

FIAT

Egea Cross Wagon 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 701.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 754.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli - 606.500 TL

1.6 M.Jet 130 HP  DCT Lounge Otomatik Dizel - 736.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 789.900 TL

FİAT 

PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli

Matrah öncesi fiyatı: 475.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 423.200 TL

Aralık fiyatı: 439.900 TL

1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli

Matrah öncesi fiyatı: 479.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 426.800 TL

Aralık fiyatı: 428.900 TL

0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin

Matrah öncesi fiyatı: 566.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 535.500 TL

Aralık fiyatı: 551.900 TL

0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin 

Matrah öncesi fiyatı: 583.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 551.600 TL

Aralık fiyatı: 596.600 TL

FİAT 

500 HB Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Hybrid

Fiyatı: 611.900 TL

500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Dolcevita Manuel Hybrid 666.900 TL

FİAT 

500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli

Fiyatı: 641.900 TL

1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli - 660.900 TL

FORD

Yeni Fiesta Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75 PS 5 İleri Manuel Benzin

Matrah öncesi fiyatı: 577.700 TL

Matrah sonrası fiyatı: 545.700 TL

Aralık fiyatı: 551.100 TL

Titanium Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS Otomatik - Benzin/Hibrit - 798.300 TL

FORD

EcoSport Style / SUV / 1.0L EcoBoost 125PS / 6 İleri Otomatik / Benzin 

Fiyatı 668.600 TL

ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 125PS  Otomatik - Benzin - 757.900 TL

FORD

Puma Style / SUV / 1.0L EcoBoost 95PS / 6 İleri Manuel / Benzin

Liste fiyatı 756.500 TL

HONDA

Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance

Matrah öncesi fiyatı: 567.500 TL

Matrah sonrası fiyatı: 547.000 TL

City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive

Matrah öncesi fiyatı: 585.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 563.500 TL

HYUNDAİ

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel

Matrah öncesi fiyatı: 331.500 TL

Matrah sonrası fiyatı: 300.566 TL

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT - 373.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 329.298 TL

1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT - 385.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 339.887 TL

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT - 402.500 TL

Matrah sonrası fiyatı: 355.328 TL

HYUNDAİ 

Hyundai i20  100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
Matrah öncesi fiyatı: 444.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 370.354 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 477.500 TL

Matrah sonrası fiyatı: 424.680 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 486.500 TL

Matrah sonrası fiyatı: 432.680 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 512.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 455.347 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 528.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 469.569 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 518.000 TL
Matrah sonrası fiyatı: 460.616 TL

i20 N 1.6 T-GDI 204 PS Benzin Manuel - 747.000 TL

HYUNDAİ 

Elantra 1.6MPI 123 PS 6 İleri Manuel Style (Benzinli) 

Fiyatı 621.000 TL

1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT - 660.000 TL

1.6 MPI 123 PS Smart Benzin CVT - 719.000 TL

HYUNDAİ

Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel 

Matrah öncesi fiyatı: 472.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 419.791 TL

1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin Otomatik 

Matrah öncesi fiyatı: 503.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 447.347 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik

Matrah öncesi fiyatı: 525.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 466.903 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik

Matrah öncesi fiyatı: 550.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 519.562 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT

Matrah öncesi fiyatı: 568.500 TL

Matrah sonrası fiyatı: 537.002 TL

HYUNDAİ

Kona 1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCT 

Fiyatı: 674.000 TL

KİA

PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin

Matrah öncesi fiyatı: 443.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 369.420 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live

Matrah öncesi fiyatı: 450.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 375.250 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool

Matrah öncesi fiyatı: 460.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 383.580 TL

Picanto 1.2L 84 PS AMT Benzin Feel

Matrah öncesi fiyatı: 460.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 383.580 TL

KİA

RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool

Matrah öncesi fiyatı: 471.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 418.830 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool

Matrah öncesi fiyatı: 532.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 473.120 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 

Matrah öncesi fiyatı: 592.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 559.220 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 611.800 TL

KİA

Yeni Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Elegance - 680.000 TL

Yeni Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Prestige - 790.000 TL

KİA

Yeni Ceed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool

Fiyatı: 685.000 TL

Ceed HB 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool - 715.000 TL

Ceed HB 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Cool - 765.000 TL

KİA

STONIC 1.2L 84 PS Manuel - Benzin - Cool 

Matrah öncesi fiyatı: 528.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 469.500 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool

Matrah öncesi fiyatı: 577.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 545.060 TL

Stonic 1.0L 100 PS Manuel Benzin Cool

Matrah öncesi fiyatı: 589.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 556.360 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Business - 610.820 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance 636.000 TL

Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance Konfor - 675.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 677.000 TL

MG

MG ZS Comfort 1.5 5MT - Benzin - 106 PS

Fiyatı: 563.600 TL

MG ZS Luxury 1.0T 6AT Benzin 111 PS - 769.000 TL

MITSUBISHI

Space Star 1.2 INTENSE CVT 

Matrah öncesi fiyatı: 493.600 TL

Matrah sonrası fiyatı: 438.900 TL

Aralık fiyatı: 452.000 TL

NİSSAN

Micra 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna

Fiyatı: 613.800 TL

NİSSAN

Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna

Fiyatı: 670.400 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna - 768.200 TL

OPEL

CORSA 1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE 

Matrah öncesi fiyatı: 499.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 444.900 TL

Aralık fiyatı: 464.900 TL

1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 

Matrah öncesi fiyatı: 589.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 557.900 TL

Aralık fiyatı: 561.900 TL

1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE - 633.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE - 707.900 TL

OPEL

Yeni Astra 

1.2 130 HP Benzin MT6 Edition - 693.900 TL

OPEL

CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL

Fiyatı 629.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT6 ESSENTIAL

- 679.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT6 EDITION - 731.900 TL

PEUGEOT

Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8

Matrah öncesi fiyatı: 510.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 453.121 TL

Aralık fiyatı: 465.000 TL

208 PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8 - 610. 000 TL

208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 - 613.000 TL

208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 679.500 TL

208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 748.500 TL

PEUGEOT

Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT

Fiyatı - 716.000 TL

2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 797.000 TL

RENAULT

Clio Joy 1.0 Sce 65 bg

Matrah öncesi fiyatı: 448.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 373.000 TL

Aralık fiyatı: 376.900 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 516.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 458.000 TL

Aralık fiyatı: 460.200 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 536.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 507.000 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 578.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 546.000 TL

RENAULT

Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg

Matrah öncesi fiyatı: 447.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 372.000 TL

Aralık fiyatı: 373.900 TL

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 524.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 466.000 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 556.900 TL

Matrah sonrası fiyatı: 526.000

RENAULT 

Captur Touch 1.3 TCe EDC 140 bg

Liste fiyatı 742.000 TL

Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 762.000 TL

Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 790.000 TL

RENAULT

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 653.500 TL

Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg - 663.500 TL

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg - 711.000 TL 

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 797.000 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg - 752.000 TL

SUZUKİ

SWIFT HİBRİT 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 

Matrah öncesi fiyatı: 595.000 TL

Matrah sonrası fiyatı: 562.026 TL

1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 601.000 TL

1.2 MHEV CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 645.000 TL

1.2 MHEV CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 651.000 TL

SUZUKİ

VITARA 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 789.000 TL

1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 799.000 TL

TOYOTA

Corolla 1.5 Vision 

Liste fiyatı 607.050 TL

COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 633.750 TL

COROLLA 1.5 Dream - 671.150 TL 

COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 697.850 TL

COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 742.150 TL

COROLLA 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 783.400 TL

TOYOTA

COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream Multidrive S  

Fiyatı 744.400 TL

COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S

Fiyat 781.600 TL

COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Flame Multidrive S

Fiyat 789.650 TL

TOYOTA

YARIS CROSS 1.5 Dream Multidrive S

Fiyatı 752.500 TL

YARIS CROSS 1.5 Dream X-Pack Multidrive S - 770.000 TL 

TOYOTA

YARIS 1.0 Vision 

Matrah öncesi fiyatı: 517.050 TL

Matrah sonrası fiyatı: 459.750 TL

Yaris 1.5 Dream Multidrive S - 623.250 TL 

1.5 Dream X-Pack Multidrive S 661.500 TL

1.5 Flame Multidrive S 672.100 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S 699.000 TL  

TOYOTA

Yaris 1.5 Hybrid Dream e-CVT - 789.200 TL

 
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