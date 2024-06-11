Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'a ilk teklif

Fenerbahçe, transfer döneminde yıldızlar kadar genç futbolcularla da ilgileniyor.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ
Bunlardan ilki Alanyaspor'da büyük çıkış yapan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Aydın. Ajax'ın da listesinde olan Oğuz için 3 milyon Euro'luk ilk teklifin Akdeniz ekibine gittiği öğrenildi.
Standard Liege'den sol kanat Cihan Çanak da gündemde yer alıyor. İki Türk yıldızla, dört büyüklerin de ilgilendiği biliniyor.
ALANYASPOR PERFORMANSI
Alanyaspor'da geride kalan sezonda 38 maçta sahaya çıkan Oğuz Aydın, 13 gol attı ve 8 asist yaptı.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ
Bunlardan ilki Alanyaspor'da büyük çıkış yapan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Aydın. Ajax'ın da listesinde olan Oğuz için 3 milyon Euro'luk ilk teklifin Akdeniz ekibine gittiği öğrenildi.
Standard Liege'den sol kanat Cihan Çanak da gündemde yer alıyor. İki Türk yıldızla, dört büyüklerin de ilgilendiği biliniyor.
ALANYASPOR PERFORMANSI
Alanyaspor'da geride kalan sezonda 38 maçta sahaya çıkan Oğuz Aydın, 13 gol attı ve 8 asist yaptı.