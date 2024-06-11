Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'a ilk teklif

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor'a 3 milyon euro teklif etti.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'a ilk teklif
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11 Haziran 2024 10:41
Fenerbahçe, transfer döneminde yıldızlar kadar genç futbolcularla da ilgileniyor.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Bunlardan ilki Alanyaspor'da büyük çıkış yapan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Aydın. Ajax'ın da listesinde olan Oğuz için 3 milyon Euro'luk ilk teklifin Akdeniz ekibine gittiği öğrenildi.

Standard Liege'den sol kanat Cihan Çanak da gündemde yer alıyor. İki Türk yıldızla, dört büyüklerin de ilgilendiği biliniyor.

ALANYASPOR PERFORMANSI

Alanyaspor'da geride kalan sezonda 38 maçta sahaya çıkan Oğuz Aydın, 13 gol attı ve 8 asist yaptı.





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