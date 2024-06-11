Roma'nın Zeki Çelik kararı: 7 milyon euro!

Roma, Galatasaray'ın da gündemine gelen Zeki Çelik'in bonservisini belirledi.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, milli futbolcu için 7 milyon euro ve üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
Roma, 27 yaşındaki futbolcuyu 2022 yazında Lille'den 7.4 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. İki takım arasında yapılan sözleşmede Zeki'nin başka bir takıma satılması durumunda Lille'e verilecek yüzde 15 pay olduğu ve Roma'nın bu nedenle söz konusu bonservisi belirlediği ifade edildi.
OKAN BURUK NE DEDİ?
Transferde önceliklerinden birinin sağ bek olduğunu söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zeki Çelik ile bu transfer döneminde şu ana kadar bir görüşmeleri olmadığını söyledi. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "De Rossi'nin açıklamasından sonra Zeki Çelik'in ismi çıkmış olabilir. Devre arasında ilgilendik, o zaman orada devam etmek istediğini söyledi. Bu dönemde herhangi bir görüşmemiz olmadı. Sacha Boey'dan sonra görüşmemiz oldu. Ama bu dönemde herhangi bir görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.
Roma ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Zeki Çelik, geride kalan sezonda İtalyan ekibinde çıktığı 26 maçta 2 asist yaptı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, milli futbolcu için 7 milyon euro ve üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
Roma, 27 yaşındaki futbolcuyu 2022 yazında Lille'den 7.4 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. İki takım arasında yapılan sözleşmede Zeki'nin başka bir takıma satılması durumunda Lille'e verilecek yüzde 15 pay olduğu ve Roma'nın bu nedenle söz konusu bonservisi belirlediği ifade edildi.
OKAN BURUK NE DEDİ?
Transferde önceliklerinden birinin sağ bek olduğunu söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zeki Çelik ile bu transfer döneminde şu ana kadar bir görüşmeleri olmadığını söyledi. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "De Rossi'nin açıklamasından sonra Zeki Çelik'in ismi çıkmış olabilir. Devre arasında ilgilendik, o zaman orada devam etmek istediğini söyledi. Bu dönemde herhangi bir görüşmemiz olmadı. Sacha Boey'dan sonra görüşmemiz oldu. Ama bu dönemde herhangi bir görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.
Roma ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Zeki Çelik, geride kalan sezonda İtalyan ekibinde çıktığı 26 maçta 2 asist yaptı.