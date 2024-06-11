Ersun Yanal'ın Kasongo isteği!

Amedspor ile anlaşmaya varan Ersun Yanal, Sakaryaspor ile sözleşmesi sona eren Kabongo Kasongo'yu transfer etmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Ersun Yanal'ın Kasongo isteği!
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11 Haziran 2024 11:55
Son güncelleme 11 Haziran 2024 11:56
Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Amedspor'un başına geçen Ersun Yanal, ilk transfer talebi forvet hattı icin yaptı.

Tecrübeli teknik adam, ligin dikkat çeken isimlerinden Kabongo Kasongo'yu takımında görme talebini iletti. Sakaryaspor forması giyen ve sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki oyuncuyla ilk görüşme yapıldı.

Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Kasongo, Amed'e imza atmaya sıcak bakıyor.

Bir önceki yıl 27 maçta 19 gol atan tecrübeli santrfor, gecen sezonu ise 30 maçta 8 golle tamamlamıştı.

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