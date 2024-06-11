Ersun Yanal'ın Kasongo isteği!

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Amedspor'un başına geçen Ersun Yanal, ilk transfer talebi forvet hattı icin yaptı.
Tecrübeli teknik adam, ligin dikkat çeken isimlerinden Kabongo Kasongo'yu takımında görme talebini iletti. Sakaryaspor forması giyen ve sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki oyuncuyla ilk görüşme yapıldı.
Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Kasongo, Amed'e imza atmaya sıcak bakıyor.
Bir önceki yıl 27 maçta 19 gol atan tecrübeli santrfor, gecen sezonu ise 30 maçta 8 golle tamamlamıştı.
Tecrübeli teknik adam, ligin dikkat çeken isimlerinden Kabongo Kasongo'yu takımında görme talebini iletti. Sakaryaspor forması giyen ve sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki oyuncuyla ilk görüşme yapıldı.
Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Kasongo, Amed'e imza atmaya sıcak bakıyor.
Bir önceki yıl 27 maçta 19 gol atan tecrübeli santrfor, gecen sezonu ise 30 maçta 8 golle tamamlamıştı.
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