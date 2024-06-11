Muhammed Cham, Trabzonspor'u istiyor

Trabzonspor'un gündeminde yer alan Muhammed Cham, bordo-mavili takıma gelmeye sıcak bakıyor.

, Fotoğraf; Imago
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Muhammed Cham, Trabzonspor'u istiyor
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11 Haziran 2024 11:41
Fransa'da Clermont formasını giyen Muhammed Cham'ın adı uzunca bir süredir Trabzonspor ile anılıyor. Bordo-mavili kulüp bu transferi bitirmek için menajer Ahmet Bulut'u görevlendirirken, Cham ile ilgili Fransa basınından da iddialı bir haber geldi.

Ülkenin önemli gazetelerinden L'Equipe, Clermont'un 10 numarası Cham için Trabzonspor'un resmi teklif yaptığını duyurdu. Haberin detayında, kırmızılı-siyahlıların Ligue 1'den düşmesi nedeniyle 23 yaşındaki 10 numaranın kalmak istemediği ve Trabzonspor'un teklifine olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Avusturya Milli Takımı'nda da oynayan genç futbolcu, geride kalan sezon 33 lig maçında 8 gol attı, 4 de asist yaptı. Clermont ile 2026 yılına kadar sözleşmesi var.

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