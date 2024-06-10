Galatasaraylıları heyecanlandırdı! Okan Buruk'tan da açıklama var!

Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka'nın Instagram hesabından beğendiği mesaj Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Okan Buruk da açıklama yaptı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaraylıları heyecanlandırdı! Okan Buruk'tan da açıklama var!
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10 Haziran 2024 16:31
Son güncelleme 10 Haziran 2024 21:20
Leon Goretzka'nın Instagram hesabından, Borussia Mönchengladbach futbolcusu Christoph Kramer'in Galatasaray mesajını beğenmesi sosyal medyada gündem oldu.

33 yaşındaki futbolcu Christoph Kramer, eski takım arkadaşı Leon Goretzka'nın paylaşımının altında "Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) mesajını paylaştı.

GALATASARAY'I HEYECANLANDIRDI

Alman yıldız ise Kramer'in bu mesajını beğendi. Goretzka'nın bu beğenisi, sosyal medyadaki Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

OKAN BURUK'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Leon Goretzka'nın bu beğenisi sonrası Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Goretzka ile ilgili konuşan Buruk, "Benim bundan haberim yok. Ben bir Goretzka'yı arayayım (Gülerek). Çok iyi bir oyuncu. Bayern Münih'te karşılık rakip de olduk. Bunu ilk defa duydum. "Come to Galatasaray" tabii ki deriz. Bayern Münih'in önemli oyuncularından biri." ifadelerini kullandı.

BAYERN GÖNDERMEK İSTİYOR

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Leon Goretzka, Bayern Münih'in satış listesine koyduğu 6 isimden biri.

BAYERN MÜNİH PERFORMANSI

Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Leon Goretzka, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 42 maçta forma giydi. Goretzka bu maçlarda 6 kez ağları havalandırırken, 11 de asist yaptı. 



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