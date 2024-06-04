LGS tercihleri ne zaman? 2024-2025 LGS tercihleri nasıl yapılır?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 2 Haziran 2024 tarihinde tamamlanması ardından gözler tercih sürecine çevrildi. LGS sonuçlarının 28 Haziran'da açıklanmasıyla birlikte tercih maratonu için bekleyiş başlayacak. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?



LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



Geçtiğimiz yıl 4 Haziran'da gerçekleşen LGS'nin sonuçları 26 Temmuz'da ilan edilmiş, tercihler 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da LGS tercihlerinin temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.



MERKEZİ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?



Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.



Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.



Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.



YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?



Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.



Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

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