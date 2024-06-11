Nicolo Zaniolo, İtalya'da paylaşılamıyor

Bonservisi Galatasaray'da bulunan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'ya son olarak Atalanta talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Nicolo Zaniolo, İtalya'da paylaşılamıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Haziran 2024 10:44
Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, geleceğini çizmeye çalışıyor.

Aston Villa'dan dönüş yapan ve sakatlığı sebebiyle EURO 2024'ü kaçıran İtalyan yıldız, Avrupa Şampiyonası'nda piyasa yapma şansını da kaybetti.

Villarreal'in peşinde olduğu 24 yaşındaki oyuncu İtalya'ya dönmek istiyor. Bu sebeple İspanyollar'a sıcak değil. Fiorentina'nın yakın takipte olduğu Zaniolo için Atalanta da devreye girdi.

BEKLENTİ 25 MİLYON EURO

İtalyan ekibinin, önce sarı-kırmızılı kulüple ardından ise İtalyan yıldızla görüşmelere başlaması bekleniyor. 2027 yılında kadar kontratı bulunan Zaniolo için Galatasaray, 25 milyon euro'dan pazarlık görüşmelerine başlamaya hazırlanıyor.



OKAN BURUK AÇIKLAMIŞTI

Nicolo Zaniolo'nun ayrılma ihtimaline dair konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İtalya'daydım. Menajerini tesadüfen gördüm. Birinci düşünceleri burada devam etmeyecek gibi ama ben onu kadroda görmek isterim." sözlerini sarf ederek Zaniolo'nun ayrılmaya yakın olduğunu ifade etmişti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery