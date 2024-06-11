Umut Nayir'e sürpriz talip çıktı: Göztepe

Göztepe dış transferde şu ana kadar sadece Brezilyalı sol bek Djalma Silva ile sözleşme imzalarken, sarı-kırmızılılar bonservisi Fenerbahçe'de bulunan golcü Umut Nayir'in peşine düştü.

Haber; DHA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Umut Nayir'e sürpriz talip çıktı: Göztepe
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11 Haziran 2024 13:22
Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe dış transferde şu ana kadar sadece Brezilyalı sol bek Djalma Silva ile sözleşme imzalarken, sarı-kırmızılılar golcü Umut Nayir'in peşine düştü.

Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye imza atıp devre arasında ise Pendikspor'a kiralanan oyuncu için Göztepe resmen devreye girdi. Göztepe'de 2016-17 sezonunda forma giyip Play-Off şampiyonluğu yaşayan Umut'un da İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında 13 maça çıkan Umut gol sevinci yaşayamadı. Pendikspor'da ise 18 müsabaka oynayan 30 yaşındaki forvet 5 kez ağları sarsıp 1 de asist yaptı. Öte yandan Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz ekibi Southampton'dan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu'yu isteyen Trabzonspor'un transferin gerçekleşmesi halinde Göztepe'ye 2 futbolcu vermeyi teklif ettiği öğrenildi.



 
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