Rıdvan Yılmaz için transfer sözleri

Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz için transfer açıklaması geldi. Rıdvan'ın menajeri Necdet Ergezen, milli oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rıdvan Yılmaz için transfer sözleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Haziran 2024 10:07
Rangers'ta forma giyen ve adı yeniden Türk ekipleriyle anılmaya başlayan Rıdvan Yılmaz için menajerinden açıklama geldi.

Milli oyuncunun menajeri Necdet Ergezen, "Rıdvan'ın kariyer planı Avrupa'da devam etmek üzerine. Yakın ve orta vadede Süper Lig'e dönüş planı yok." ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'tan 2022 yazında Rangers'a transfer olmuştu.

Rangers forması altında şu ana kadar 47 maçta süre bulan genç sol bek 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery