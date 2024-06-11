Fenerbahçe'de sezon başlangıcı öne alındı

Yeni sezon hazırlıklarının 26 Haziran'da başlaması planlanan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun talebiyle bu tarih öne çekildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de sezon başlangıcı öne alındı
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11 Haziran 2024 12:11
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarının 26 Hazitan'da başlaması planlanıyordu. Ancak Jose Mourinho'nun talebiyle bu tarih öne çekildi.

Sağlık kontrolleri ve performans testleri nedeniyle Sarı-Lacivertliler'in sezonu 22 Haziran'da açacağı öğrenildi.

2 Temmuz'da ise Avusturya'nın Graz şehrinde yurt dışı kamp etabı başlayacak.



EURO 2024'te ter dökecek 8 oyuncu, bu çalışmalarda yer alamayacak. Mourinho'nun elinde dar bir kadro olacak.

Bu nedenle yönetimin hedefi, en az 2 transfer yurt dışı kampından önce İstanbul'a getirmek. 

 
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