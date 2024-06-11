Fenerbahçe'de sezon başlangıcı öne alındı

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarının 26 Hazitan'da başlaması planlanıyordu. Ancak Jose Mourinho'nun talebiyle bu tarih öne çekildi.
Sağlık kontrolleri ve performans testleri nedeniyle Sarı-Lacivertliler'in sezonu 22 Haziran'da açacağı öğrenildi.
2 Temmuz'da ise Avusturya'nın Graz şehrinde yurt dışı kamp etabı başlayacak.
EURO 2024'te ter dökecek 8 oyuncu, bu çalışmalarda yer alamayacak. Mourinho'nun elinde dar bir kadro olacak.
Bu nedenle yönetimin hedefi, en az 2 transfer yurt dışı kampından önce İstanbul'a getirmek.
Sağlık kontrolleri ve performans testleri nedeniyle Sarı-Lacivertliler'in sezonu 22 Haziran'da açacağı öğrenildi.
2 Temmuz'da ise Avusturya'nın Graz şehrinde yurt dışı kamp etabı başlayacak.
EURO 2024'te ter dökecek 8 oyuncu, bu çalışmalarda yer alamayacak. Mourinho'nun elinde dar bir kadro olacak.
Bu nedenle yönetimin hedefi, en az 2 transfer yurt dışı kampından önce İstanbul'a getirmek.